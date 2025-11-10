¿Qué hizo Francisca, de Despierta América, en La Casa de Alofoke?

Francisca, presentadora de Despierta América, entró este 10 de noviembre al reality show La Casa de Alofoke, que se ha convertido en toda una sensación en YouTube, en donde se transmite de manera gratuita para el público.

Debido a todo el revuelo que se ha generado con esta competencia, la conductora de TV vivió la experiencia de estar por unas horas en este programa de telerrealidad.

Francisca mostró cómo es la dinámica de La Casa de Alofoke. Crédito: Mezcalent

“¡Despierta América! Estamos entrando en estos momentos a la casa más famosa del mundo, La Casa de Alofoke, familia, si usted no me cree, hasta dos punto cinco millones de dispositivos se conectan. Es una audiencia grandísima que no se quieren perder todo lo que hacen los muchachos y nosotros, en vivo para Despierta América, los vamos a despertar”, afirmó.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 llenó de energía el cuarto en el que duermen los habitantes, a quienes les pidió que se levantaran con mucho ánimo.

Sin embargo, les pidió disculpas por haberlos despertado de esta manera.

Pero este no fue el único contenido que protagonizó Francisca en el reality show, pues también dio vida a su emblemático personaje de Mela, la Melaza, con el que entrevistó a varios participantes, como La Insuperable, La Perversa, Pollito Tropical, Michael Flores, La Fruta, entre otros.

Esta visita de Francisca fue una gran oportunidad para que el reality siguiera aumentando su exposición no solo en redes sociales, sino también en la televisión en los Estados Unidos.

La segunda temporada de La Casa de Alofoke se ha convertido en un éxito rotundo debido a la gran cantidad de cosas que pasan en la transmisión: desde conflictos, reconciliaciones, amoríos y hasta bailes sensuales que hacen que la gente esté atenta a todo lo que hacen los habitantes.

