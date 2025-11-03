Gracie Bon cuenta anécdota en La Casa de Alofoke anécdota sobre Drake

Gracie Bon, quien participa en el reality show La Casa de Alofoke, reveló que conoció a Drake, pero que vio algo en una fiesta que no le gustó.

En una conversación con varios de los participantes del programa de telerrealidad que se graba en República Dominicana, confesó que todo comenzó porque le escribió por Instagram al artista, debido a que sentía una fuerte admiración por él.

“Yo le mandé un mensaje, le dije ‘hola’, en español, en el 2020. Me respondió literalmente como a los 2 min, era yo, gordita, con 300 libras, sin ninguna cirugía”, recordó.

Luego de esto, explicó que más adelante pasaron cosas entre ellos y que se conocieron entre el 2021 y 2022 en un festival en Colombia. “Coincidimos, fuimos a una fiesta, no pasó nada esa vez, pero luego de eso seguimos hablando y de la nada me enteré de que me mencionó en la canción de Bad Bunny”.

Drake: hablan del rapero en La Casa de Alofoke

Santiago Matías, más conocido como Alofoke, le preguntó si hubo intimidad entre ellos y Gracie Bon se puso nerviosa, hasta que confirmó que sí. “No es algo de lo que estoy orgullosa, porque no es como si fuera la única en el mundo”, dijo.

El locutor dominicano le preguntó qué fue lo malo que le hizo e indicó que tenían mucha confianza, pero luego fueron a Inglaterra, la pusieron en la lista negra de todas las fiestas a las que la invitaron. “Cuando estábamos allá, me acuerdo de que queríamos ir a las fiestas después de los shows y nos decían que estaban llenos”.

La creadora panameña de contenido aseguró que Drake hizo que se hospedara en el mismo hotel que él en ese viaje, pero estuvo sin salir durante cinco días, hasta que fue a una fiesta en la que estaba el estadounidense y quedó en shock por todo lo que había.

“Yo llegué y vi de todo y me quedé como: esto no es la persona que yo admiraba, con la que yo hablaba. Ahí se murió todo”, dijo.

Alofoke le preguntó si era algo sexual lo que vio y ella indicó que no solo fue eso: “Había cosas que yo me quedé como que ya veo por qué no quería que yo fuera”.

La lección aprendida para Gracie Bon

La influencer afirmó que luego de eso lo bloqueó en redes sociales y ahora no quiere saber nada de él.

Sus compañeros siguieron intrigados por saber qué pasó y le preguntaron si fue que lo vio con varias mujeres y Gracie Bon contestó: “Sí, pero no de la manera que ustedes se imaginan. No quiero decir nada, pero no eran mujeres, si se pueden llamar mujeres, no eran trans”.

Al finalizar su relato, reflexionó: “Eso me enseñó mucho de que un hombre, aunque sea artista, famoso, si no se preocupa por ti y le importa cómo tú te sientas, ahí no es”.

La anécdota ha sido viral porque muchos especulan qué fue lo que realmente pasó entre ellos y sobre todo lo que vio en la fiesta que la impactó de tal manera.

