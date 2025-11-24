¿Por qué salió Caramelo del reality La Casa de Alofoke?

El creador dominicano de contenido Carlos “Caramelo” Cruz salió de La Casa de Alofoke, pues asegura que tiene un proyecto muy importante en Hollywood, en busca de seguir expandiendo su carrera profesional.

Este domingo, el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, que transmitió la cadena Telemundo este año, dijo: “Cada quien lo está haciendo a su forma, los sueños siempre se cumplen. Hoy para mí un sueño se cumplió, me llamaron hoy en la mañana. Recibí una noticia, pues estuve haciendo unas audiciones, se me dio eso. Estaré viajando a Estados Unidos, Dios mediante”.

Luego de esto, el influencer comentó: “Me toca otra audición, pero me llamaron. Vuelvo, mi team, para que me siga apoyando. Yo volveré”.

Se trata de un viaje muy corto, pues Caramelo asegura que el martes regresa al reality show para seguir generando contenido con sus compañeros.

“Síganle dando, a ustedes, de verdad, gracias por esos días que me han dado tan bacanos”.

Caramelo abrazó a cada uno de los participantes y además le dio la bienvenida al cubano Pollito Tropical, quien regresó este domingo a la competencia.

Alofoke también había hablado de la salida del ex de Manelyk González en una conversación que tuvo con los habitantes: “Recuerden que él es el ganador del reality de Telemundo y hay dos contratos, había unos contratos de una serie, una vaina”.

El debut del famoso en la actuación fue cuando tuvo una breve participación en Velvet: El nuevo imperio, producción de Telemundo. Su trabajo, en esa oportunidad, obtuvo comentarios muy positivos por parte del público, por lo que de seguro se motivó a seguir incursionando en este arte, pero ahora con un proyecto más ambicioso.

Sigue leyendo:

· ¿Qué hizo Francisca, de Despierta América, en La Casa de Alofoke?

· Gracie Bon cuenta anécdota en La Casa de Alofoke anécdota sobre Drake

· Caramelo participará en el reality La Casa de Alofoke