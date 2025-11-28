¿Puedes cobrar más si trabajas en Día de Acción de Gracias? Esto dice la ley laboral en EE.UU.

Este jueves se celebró en todo el país el Día de Acción de Gracias, en el que la gran mayoría de los estadounidenses se reuniera en familia para dar gracias por las bendiciones recibidas a lo largo del año, así como iniciar los festejos por la temporada navideña.

Sin embargo, también muchas personas tuvieron que acudir a sus trabajos, en medio de algunas interrogantes sobre si gozarán de un pago adicional por trabajar en un día feriado oficial. Legalmente, a pesar de ser feriado federal, la ley no obliga a los empleadores a pagar una prima adicional a sus empleados que trabajen este día.

Tras meses de preparación y con la participación de casi 5 mil voluntarios, se llevó a cabo la edición 99 del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025 en #NuevaYork.#ExcélsiorDigital #MacysParade #DesfileDeAccionDeGracias #Thanksgiving2025 pic.twitter.com/G0Ruc1hDWz — Excélsior (@Excelsior) November 28, 2025

¿Aplica un pago adicional en Dia de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias es uno de los 11 feriados federales establecidos por el gobierno federal. Esta celebración no tiene una fecha fija y se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Al ser un día feriado federal, la mayoría de los trabajadores reciben descanso de sus actividades, mientras que los que deben acudir a sus empleos necesitan recurrir a otro tipo de negociaciones. Así es como funciona:

Por ley, los días feriados oficiales gubernamentales establecen la suspensión de actividades en las oficinas gubernamentales y los empleados reciben un día libre pagado. Sin embargo, los establecimientos privados: escuelas, empresas, bancos, supermercados, entre otros, pueden decidir si suspenden sus actividades o no.

Normalmente en Acción de Gracias la mayoría de los negocios cierran sus puertas y también otorgan el día libre pagado a sus empleados.

Without farmworkers we wouldn’t be able to celebrate Thanksgiving. Be thankful for their hard work this holiday season!



Sin los trabajadores agrícolas no podríamos celebrar el Día de Acción de Gracias. ¡Agradece su arduo trabajo en estas fiestas!#WeFeedYou #Thanksgiving pic.twitter.com/jgy97BRTyt — United Farm Workers (@UFWupdates) November 27, 2025

Pero, para los casos en los que las personas deben presentarse a trabajar en días feriados, la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) no obliga a las empresas a otorgar un pago extraordinario a sus empleados, sino solamente pagar el día trabajado.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos señala que este tipo de beneficios, como pagos extra en feriado o días libres pagados, suelen acordarse entre el empleador y el trabajador y pueden estar sujetas a contratos laborales o acuerdos colectivos, aunque algunos estados sí tienen leyes específicas sobre el tema.

Las únicas salvedades son que, si el trabajador labora tiempo extra a su jornada laboral, se le deberán pagar y que si un empleador ofrece días festivos pagados, los pagos deben ser consistentes con el resto de sus políticas y no deben ser discriminatorias.

En casos específicos, algunos estados sí tienen regulaciones específicas para este tema: En Rhode Island, los empleados deben recibir el pago de 1.5 veces su salario regular por trabajar en días festivos y en California, los empleados que trabajan más de ocho horas en un día festivo tienen derecho a pago por horas extra. En el estado de Nueva York no se exige por ley el pago obligatorio por días festivos para la mayoría de los empleados del sector privado.

Los días feriados oficiales en Estados Unidos en 2026

Para lo que resta del 2025, quedan un día feriado oficial: el Día de Navidad, que se celebra el 25 de diciembre y el primero del 2026 es el 1 de enero.

Estas son las fechas de los feriados federales oficiales en Estados Unidos para 2026, según la Oficina de Administración de Personal (OPM), en el que los empleados federales gozarán un día libre pagado:

Día de Año Nuevo: 1 de enero de 2026

1 de enero de 2026 Natalicio de Martin Luther King, Jr., Martin Luther King Day: 19 de enero

19 de enero Natalicio de Washington o Presidents’ Day : 16 de febrero

: 16 de febrero Memorial Day, Día de los Caídos: 25 de mayo

25 de mayo Juneteenth Day: 19 de junio

19 de junio Día de la Independencia: 3 de julio

3 de julio Labor Day, Día del Trabajo: 7 de septiembre

7 de septiembre Columbus Day: 12 de octubre

12 de octubre Veterans Day, Día de los Veteranos: 11 de noviembre

11 de noviembre Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias: 26 de noviembre

26 de noviembre Navidad: 25 de diciembre

