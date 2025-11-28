¿Quién es Tatsuya Imai?, la joya japonesa que quieren los Yankees

La tradición de los Yankees de importar talento de élite de Asia parece continuar con la intensa persecución de Tatsuya Imai.

El lanzador, que ha brillado en la liga japonesa, es el principal objetivo de la organización neoyorquina, que busca fortalecer su cuerpo de abridores de cara a las próximas temporadas. El interés en Imai se ha intensificado debido a su rendimiento consistente y su potencial sin explotar.

La franquicia de Nueva York ve en Imai no solo un brazo que puede aportar de inmediato, sino un pilar a largo plazo para su rotación, siguiendo los pasos de otros pitchers asiáticos que han triunfado en el Bronx.

Tatsuya Imai: estadísticas de un talento a exportar

Imai ha consolidado su reputación en la Nippon Professional Baseball (NPB) gracias a su dominio en el montículo y su capacidad para mantener a raya a las ofensivas rivales.

En nueve temporadas en el béisbol japonés ostenta una efectividad de apenas 3.07 con 1,045 ponches y 66 juegos ganados. Solo en 2025 dejó foja de 10-5 en 24 aperturas y una efecitividad de 1.92.

El lanzador se distingue por una recta que se acerca a las 98 millas por hora, complementada con un splitter devastador que genera muchos swings fallidos. Su control y durabilidad lo hacen una opción atractiva para las Grandes Ligas.

El camino a Nueva York

La potencial firma de Imai con los Yankees dependerá de las negociaciones entre la franquicia y el equipo japonés, así como del proceso de posting que la NPB defina para el jugador.

Si Imai finalmente da el salto, se unirá a un equipo con serias aspiraciones, donde se espera que su impacto en el staff de pitcheo sea inmediato y significativo, ayudando a los Yankees en su búsqueda de la Serie Mundial.

