Brian Cashman afirma que los Yankees “están en un buen lugar” al iniciar la temporada baja

La expectativa de los aficionados de los Yankees es alta, y las palabras del gerente general Brian Cashman han marcado la pauta para el temporada baha.

En sus primeras declaraciones públicas después de la eliminación, el ejecutivo defendió la estructura actual de la plantilla, minimizando la necesidad de cambios drásticos.

Cashman se mostró confiado en la calidad de los jugadores que ya visten el uniforme a rayas y dejó claro que las negociaciones de invierno se centrarán en complementar, no en reformar, el roster existente.

La evaluación del gerente general

Cashman abordó la situación del equipo con una perspectiva mesurada, reconociendo el talento ya presente y su potencial a futuro. Sus declaraciones demuestran una creencia firme en la base del equipo.

“Estamos en un buen lugar, sin duda. Cuando miras nuestro roster y lo comparas con el resto de la liga, tenemos muchos jugadores de calidad. Tenemos talento, profundidad y algunas piezas jóvenes que van a mejorar.”

Aaron Boone y Brian Cashman. Crédito: AP

El gerente general señaló que el objetivo principal será buscar áreas específicas de mejora, utilizando la agencia libre y el mercado de canjes para sumar a un grupo que considera competitivo.

“Vamos a ser agresivos e inteligentes en la temporada baja. No necesitamos empezar de cero, solo necesitamos dar un par de toques estratégicos para cerrar la brecha y ser campeones.”

Este mensaje de optimismo por parte de Cashman tranquiliza a los que esperaban una purga masiva de jugadores, pero también indica que la presión recae ahora en el Front Office para ejecutar esos “toques estratégicos” que el equipo necesita para volver a levantar el título.

