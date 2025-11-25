Hal Steinbrenner detalla las necesidades de los Yankees para competir por el título en 2026

La presión sobre la directiva de los Yankees ha aumentado considerablemente con las recientes declaraciones de Hal Steinbrenner.

El dueño del equipo expresó su frustración con el rendimiento de la última temporada y delineó públicamente las prioridades que el gerente general, Brian Cashman, deberá abordar en la temporada baja.

El mensaje de Steinbrenner es claro: el club necesita mejorar inmediatamente si desea poner fin a su sequía de títulos, y para ello se requiere inversión en posiciones específicas.

La hoja de ruta para volver a la cima

Steinbrenner no ocultó las deficiencias que el equipo mostró en la campaña anterior, centrándose principalmente en la necesidad de tener una ofensiva más consistente y profunda.

El dueño señaló que, aunque la rotación y el bullpen tienen una base sólida, la clave para el éxito en 2026 radicará en la capacidad del equipo para anotar carreras de manera constante.

Hal Steinbrenner es dueño de los Yankees desde 2008. Crédito: AP

Sus palabras definieron el tipo de jugadores que el equipo buscará activamente en la agencia libre y el mercado de canjes.

“Tenemos que ser mejores. Eso es innegable. Si queremos competir seriamente por el campeonato, necesitamos bateadores que puedan hacer la diferencia. Tenemos que adquirir talento ofensivo que tenga impacto y que eleve nuestro rendimiento colectivo“, dijo Steinbrenner el lunes en una llamada de Zoom con reporteros

El dueño también abordó la importancia de la profundidad y la prevención de lesiones, asegurando que la gestión del roster será crucial. Sin embargo, su enfoque principal se mantuvo en la ofensiva, donde espera ver incorporaciones que demuestren un compromiso claro con la victoria.

Las palabras de Steinbrenner han establecido un mandato directo para Cashman: la única meta aceptable en 2026 es el título, y el camino comienza con una agresiva temporada baja.

