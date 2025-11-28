Una tormenta cruzará EE.UU. tras Thanksgiving con nieve, lluvias intensas y aire ártico

Estados Unidos se prepara para un complicado fin de semana de viajes tras Thanksgiving Day, cuando una nueva tormenta tomará fuerza en el noroeste del Pacífico y avanzará a través del país descargando lluvias, nieve y una intensa masa de aire ártico. El fenómeno meteorológico podría afectar a millones de personas en más de 1,600 kilómetros de territorio, justo antes del inicio de diciembre.

El sistema se suma a otra tormenta invernal que ya causa problemas en el Medio Oeste, donde los vientos fuertes, la nieve acumulada y alertas de ventisca siguen vigentes en estados como Wisconsin y Michigan. Este primer sistema se mueve hacia Canadá, pero dejará tras de sí fuertes nevadas por efecto lacustre en Ohio, Pensilvania y el suroeste de Nueva York, donde podrían registrarse hasta 19.6 pulgadas (50 cm) de nieve y vientos de 49.7m/h (80 km/h).

¿Cómo se desplazará la nueva tormenta?

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el sistema posterior a Thanksgiving ingresará al noroeste del Pacífico la noche del jueves, dejando lluvias y nieve en zonas montañosas.

Este día avanzará hacia las Montañas Rocosas, acompañado de aire frío que comenzará a filtrarse en el norte del país. Esa mezcla favorecerá nevadas en el norte de las Rocosas y las llanuras del norte.

El sábado, el centro de la tormenta se moverá hacia las llanuras y se intensificará, lo que marcará una frontera clara entre lluvia y nieve. Se prevén lluvias al sur del sistema y nevadas en Nebraska, Kansas y porciones del Medio Oeste. Los vientos también aumentarán a medida que el sistema cobre fuerza.

El domingo, las zonas al este del río Misisipi enfrentarán lluvias y nieve, mientras el centro del país recibe una ráfaga de aire gélido. Se espera nieve en la región de los Grandes Lagos y los Apalaches del norte, con lluvias extendiéndose hacia el sur. Para el lunes en la mañana, la tormenta se moverá finalmente hacia la costa este.

Pronóstico de nieve: acumulaciones desde las Rocosas hasta los Apalaches

Aunque aún es pronto para determinar cantidades exactas de nieve, los modelos GFS y ECMWF coinciden en que una franja de nevada significativa podría extenderse desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches, justo al cierre de noviembre. Sin embargo, difieren en las acumulaciones debido a la fuerza del sistema y la disponibilidad de aire frío.

Un pronóstico más preciso se espera para el viernes. De cualquier modo, este evento representa la mayor probabilidad de nieve acumulada del otoño.

Ciudades como Chicago podrían recibir más nieve tras varios días de precipitaciones por efecto lacustre. En contraste, otras áreas que suelen ver nieve temprana han tenido un otoño inusualmente seco en términos invernales: Minneapolis, por ejemplo, apenas registró su primera nevada medible esta semana, tres semanas más tarde de lo habitual.

Habrá descenso de temperaturas y lluvias, sobretodo en el sur del país. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

Pronóstico de lluvia: riesgo de inundaciones repentinas en el sur

La lluvia también será un factor importante durante el fin de semana, especialmente en zonas al sur de la franja de nieve.

Desde el sábado, fuertes lluvias y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían generar inundaciones repentinas en áreas del este de Texas, incluida Houston, el sureste de Oklahoma, Arkansas y Louisiana.

El domingo, la lluvia se extenderá al este del país. Aunque no se prevén inundaciones repentinas en esa región, los desplazamientos en carretera podrían volverse lentos debido a la persistencia de las precipitaciones.

Llega una nueva ola de aire ártico

Tras el paso del sistema, una masa de aire ártico traerá un descenso abrupto de temperaturas en gran parte del país.

El sábado, las Montañas Rocosas y las Llanuras sentirán el mayor impacto, con máximas entre 14 y 21°F (-10°C y -6°C), tan al sur como Kansas.

Durante la madrugada del domingo, gran parte del centro-norte del país tendrá temperaturas bajo cero, llegando incluso al norte de Texas. Para el lunes 1 de diciembre, zonas de Montana, las Dakotas y el Alto Medio Oeste podrían amanecer con temperaturas de varios grados bajo cero.

La ola de frío marcará el inicio del invierno meteorológico, que abarca de diciembre a febrero, y podría ser solo un anticipo de un diciembre más frío de lo normal debido a una posible interrupción del vórtice polar.

