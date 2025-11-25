¿Habrá nieve en el estado de Nueva York en Thanksgiving 2025? Esto dicen los meteorólogos

La llegada de un extraño vórtice polar y una cadena de tormentas en movimiento a través de Estados Unidos ha encendido la misma duda entre millones de viajeros que se preparan para el feriado: ¿habrá nieve en Nueva York en Thanksgiving?

Aunque el pronóstico aún presenta variabilidad, los modelos coinciden en que el estado enfrentará condiciones inestables, con lluvia, ráfagas de viento y posibilidades puntuales de nieve en áreas del norte.

El panorama meteorológico para la semana de Thanksgiving se ha vuelto especialmente relevante este año, ya que la Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que cerca de 82 millones de estadounidenses viajarán, la cifra más alta en casi 2 décadas. Con un volumen tan elevado en carreteras y aeropuertos, incluso cambios menores en el clima pueden provocar retrasos significativos.

Varias zonas de Nueva York bajo vigilancia por tormenta invernal

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en Buffalo emitió múltiples vigilancias de tormenta invernal para regiones del oeste y norte del estado, un indicio claro de que el aire frío que se aproxima podría generar acumulaciones importantes en algunos condados.

While we will have bouts of unsettled weather as a couple of systems pass through the region, very little in the way of snow is expected through the middle of next week. pic.twitter.com/DBZXSprvfS — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) November 20, 2025

Estas son las áreas bajo vigilancia y el periodo estimado de impacto:

* Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus y el sur del condado de Erie. Incluye ciudades como Warsaw, Jamestown, Olean, Orchard Park y Springville. Vigencia: Desde la noche del miércoles hasta la noche del viernes.

* Condado de Oswego, incluyendo la ciudad de Oswego. Vigencia: Desde la noche del miércoles hasta la mañana del sábado.

* Condados de Jefferson y Lewis, que abarcan Watertown y Lowville. Vigencia: Desde la noche del miércoles hasta la noche del viernes.

Estas zonas podrían registrar más de 7 pulgadas (17.8 cm) de nieve, especialmente en las bandas persistentes de efecto lago que caracterizan esta región durante los primeros frentes fríos de la temporada. A esto se suman ráfagas de entre 40 y 45 millas por hora (64 a 72 km/h), lo que incrementa el riesgo de ventiscas, reducción de visibilidad y carreteras resbalosas.

¿Y qué pasa con la ciudad de Nueva York?

Para NYC, el pronóstico previo al feriado muestra un escenario menos severo. La previsión de AccuWeather indica condiciones mayormente secas durante la mañana de Thanksgiving, aunque no se descarta un incremento de los vientos hacia la tarde. La posibilidad de nieve en la ciudad es baja, pero podrían registrarse algunas ráfagas o flurries en zonas de la costa del Atlántico durante la noche del jueves.

El Centro de Predicción Climática (CPC) anticipa una probabilidad por encima del promedio de precipitaciones, aunque con temperaturas cercanas a lo normal. Esto significa que la ciudad podría ver lluvia en lugar de nieve, sobre todo entre el domingo y el miércoles de la semana festiva. El termómetro podría situarse entre los 40 y 55°F (4.4 y 12.7°C) en gran parte del sur del estado.

Viajar por Nueva York: dónde sí podría nevar

Aunque la mayor parte del tráfico aéreo y terrestre se concentra en el downstate (NYC, Long Island y Westchester), quienes viajen hacia el norte deben prestar mayor atención. En los condados del norte y la franja próxima al Lago Ontario, el aire frío que avanza podría transformarse en nieve ligera, especialmente entre el miércoles por la noche y el viernes.

AccuWeather advierte que el miércoles podría traer lluvia, baja visibilidad, pavimento húmedo y posibles demoras en aeropuertos clave como Syracuse, Rochester, Buffalo y Albany. Aunque el sistema se espera que se debilite al avanzar hacia el este, cualquier periodo de lluvia persistente podría complicar itinerarios aéreos debido al alto volumen de pasajeros previo al feriado.

Un noviembre más cálido de lo habitual, pero con sorpresas

A pesar del ambiente invernal que dará forma a la semana de Thanksgiving, la mayor parte del mes se ha comportado dentro de un patrón relativamente cálido. Ciudades como Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica y Albany han registrado recientes máximas entre los 40 y los 55°F (4.4 y 12.7°C), valores típicos o ligeramente superiores para noviembre.

De acuerdo con datos del Northeast Regional Climate Center, las primeras nieves suelen caer en el norte del estado a inicios de noviembre. Ya este mes, regiones como Oswego y Chautauqua registraron más de 8 pulgadas (20.3 cm) debido a eventos de lago-efecto.

Estas condiciones previas crean un escenario ideal para que cualquier descenso de temperatura genere nevadas localizadas, incluso si el patrón general no es extremadamente frío.

¿Qué dice el Farmer’s Almanac para Thanksgiving 2025?

El Old Farmer’s Almanac, con su tradicional enfoque estacional, anticipa un Thanksgiving frío pero mayormente soleado en el este del país, incluyendo Nueva York. Según la publicación, el sur del noreste (que abarca NYC y Long Island) viviría un feriado seco y fresco, mientras que el norte podría enfrentar episodios de nieve ligera.

El pronóstico de largo alcance coincide parcialmente con los modelos modernos: un ambiente frío, algunas perturbaciones débiles y la posibilidad de flurries, pero sin un gran temporal que afecte al estado en el día festivo.

Entonces, ¿habrá nieve en Nueva York en Thanksgiving?

La respuesta depende de la región.

En la ciudad de Nueva York y su área metropolitana, la posibilidad es baja; predominarían condiciones secas o lluvias pasajeras.

En el norte y cerca del Lago Ontario, las probabilidades aumentan, sobre todo entre el miércoles y el viernes, con acumulaciones leves a moderadas.

En el oeste del estado, las vigilancias por tormenta invernal confirman que podría caer nieve significativa en zonas como Jamestown, Oswego y Watertown.

Para los millones que viajarán esta semana, la recomendación es clara: verificar el pronóstico local, anticipar demoras y tomar precauciones en carretera si el viaje los llevará hacia las regiones más frías del estado.

Sigue leyendo:

* Tormenta amenaza los viajes de Thanksgiving 2025: los aeropuertos de EE.UU. que podrían presentar riesgo de retrasos

* 2 sistemas de tormentas amenazan la semana de Thanksgiving y podrían afectar los viajes

* Fin del cierre del gobierno: ¿qué ocurrirá con los vuelos para Thanksgiving?