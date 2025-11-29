Esposa de Juan Orlando Hernández agradece a Donald Trump por el indulto

Ana García, esposa del hondureño Juan Orlando Hernández, expresó este viernes su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el indulto que prevé otorgar al exmandatario, condenado por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Según García, la familia confía en que Hernández podrá reencontrarse con ellos “en los próximos días”.

“Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido”, declaró ante los medios desde la residencia familiar en Tegucigalpa, acompañada por sus hijos. Aunque no precisó la fecha ni el lugar del esperado reencuentro, aseguró que la noticia ha llenado de esperanza a la familia.

García relató que logró comunicarse con su esposo para informarle del anuncio hecho por Trump. “No sabía todavía de esta noticia y, cuando se la compartimos, su voz se quebró de la emoción. Oró dando gracias a Dios y agradeció porque pronto estaremos juntos”, afirmó.

Horas antes, Trump había informado que concederá un indulto a Hernández, quien fue sentenciado en 2024 a 45 años de prisión y cinco adicionales de libertad vigilada por cargos de narcotráfico y posesión de armas. La acusación incluía señalamientos de haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.

If Tito Asfura wins for President of Honduras, because the United States has so much confidence in him, his Policies, and what he will do for the Great People of Honduras, we will be very supportive. If he doesn’t win, the United States will not be throwing good money after bad,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 28, 2025

El anuncio se produjo en medio de la campaña electoral en Honduras, donde Trump manifestó su respaldo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional —el mismo del expresidente Hernández—.

El mandatario estadounidense aseguró que, si Asfura gana, su administración brindará “mucho apoyo” al país centroamericano.

Más de 6 millones de hondureños están convocados a las urnas en unos comicios marcados por señalamientos de interferencia de instituciones estatales, investigaciones contra autoridades electorales y tensiones entre el oficialismo y la oposición.

Los principales aspirantes son Asfura; Rixi Moncada, candidata del partido gobernante Libre; y el presentador deportivo Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien ha quedado sin respaldo de Washington pese a su discurso de derecha.

