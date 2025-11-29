Hombre en Australia encontró un meteorito y pensó que era oro 

Un buscador aficionado de tesoros en Australia vivió una historia inesperada tras encontrar una roca inusualmente pesada que, a primera vista, creyó que contenía oro. Durante años intentó abrirla sin éxito, convencido de que tenía en sus manos una pepita valiosa. Lo que desconocía era que aquella roca provenía del espacio.

Según reportó ScienceAlert, el objeto resultó ser un meteorito extremadamente raro y antiguo, cuyo origen se remonta a los primeros momentos de formación del Sistema Solar.

El hallazgo que comenzó como una búsqueda de oro

De acuerdo con ScienceAlert, el protagonista del caso, David Hole, estaba explorando el Maryborough Regional Park, una zona conocida por su historia ligada a la fiebre del oro, cuando su detector de metales marcó una señal fuerte sobre una roca rojiza cubierta de arcilla. Su peso y densidad lo llevaron a pensar que había encontrado una pieza valiosa.

Hole llevó la roca a casa para intentar abrirla. Intentó cortarla, perforarla e incluso atacarla con ácido, pero ninguno de los métodos funcionó. El objeto era tan duro que todas las herramientas fallaban. Después de varios años de intentos frustrados, decidió llevarla al Museo de Melbourne para que especialistas la analizaran.

Un meteorito más valioso que el oro

Al examinar la roca, los investigadores determinaron que se trataba de un meteorito de aproximadamente 17 kilos, identificado posteriormente como el Maryborough meteorite. Según ScienceAlert, los científicos lo clasificaron como una condrita H5, un tipo de meteorito formado hace 4 600 millones de años, durante el nacimiento del Sistema Solar.

Los expertos explicaron que su estructura exterior, marcada por hoyuelos y una textura “derretida”, coincide con las deformaciones que presentan las rocas espaciales al atravesar la atmósfera terrestre a gran velocidad.

Además, análisis posteriores sugieren que el meteorito podría haber caído en la región entre 100 y 1 000 años atrás, aunque su origen probable está en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter.

Un hallazgo científico de alto valor

Más allá de la sorpresa inicial, el descubrimiento representó una oportunidad única para los científicos. De acuerdo con ScienceAlert, los meteoritos de este tipo contienen información química y mineral que ayuda a entender cómo se formaron los primeros cuerpos planetarios y cuáles eran las condiciones del espacio hace miles de millones de años.

En palabras de los expertos citados por el medio, la rareza del meteorito lo vuelve “mucho más valioso que el oro”, no por su precio, sino por la información que aporta a la investigación astronómica.

