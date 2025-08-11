Meteorito marciano vendido en subasta por $4.3 millones en Nueva York provoca reclamo oficial de Níger

Un meteorito marciano de 24.7 kilogramos, considerado “la pieza más grande de Marte en la Tierra”, fue vendido en Nueva York por Sotheby’s a un comprador anónimo por $4.3 millones de dólares, superando todas las estimaciones previas y estableciendo un nuevo récord en la venta de este tipo de objetos.

La roca fue descubierta en Níger hace apenas 2 años, y su salida del país ha generado un conflicto diplomático.

Catalogado como NWA 16788 y con 40 centímetros de longitud, el meteorito es 70% más grande que el segundo mayor objeto de origen marciano encontrado en la Tierra. Su rareza es excepcional: de los más de 50,000 meteoritos descubiertos en el planeta, menos de 400 provienen de Marte, lo que lo convierte en una pieza muy codiciada por coleccionistas y museos.

De Marte al Sahara: una travesía milenaria

De acuerdo con estudios isotópicos, el fragmento se desprendió de Marte hace millones de años tras el impacto de un asteroide. Después, viajó unos 225 millones de kilómetros a través del espacio hasta penetrar la atmósfera terrestre y aterrizar en el desierto del Sahara, en Níger.

El hallazgo se produjo el 16 de noviembre de 2023 en la región de Agadez, una zona poco habitada y con condiciones climáticas ideales para preservar este tipo de rocas. El descubridor fue un cazador de meteoritos no identificado, una figura común en regiones desérticas donde estos objetos permanecen intactos durante milenios.

Según una investigación italiana, la pieza fue adquirida por la comunidad local y trasladada a una galería privada en Arezzo, Italia. Posteriormente, fue exhibida brevemente en Roma, en la sede de la Agencia Espacial Italiana, donde científicos de la Universidad de Florencia pudieron analizarla.

De esa inspección, 2 fragmentos quedaron en Italia para estudios adicionales, una muestra fue enviada al Museo de Astronomía de Shanghái para confirmar su origen, y el resto viajó a Estados Unidos, donde Sotheby’s lo incorporó a su catálogo de “Historia Natural”.

El meteorito superó las expectativas, al venderse por un precio más elevado al estimado por Sotheby’s. Foto: Richard Drew/AP)

Subasta récord en Nueva York

En julio de 2025, el meteorito fue presentado como pieza central de la subasta, con un valor estimado entre $2 y $4 millones. El resultado final de $4.3 millones superó las expectativas más optimistas. La identidad del comprador y del vendedor no fue revelada.

El evento también incluyó la venta de un esqueleto de Ceratosaurus de 150 millones de años, otra pieza que atrajo la atención de coleccionistas privados y museos internacionales.

Un portavoz de Sotheby’s aseguró que la roca “fue exportada desde Níger y transportada conforme a todos los procedimientos internacionales pertinentes”. Añadió que “toda la documentación estuvo en regla en cada etapa del viaje, de acuerdo con las mejores prácticas y requisitos de los países involucrados”.

Níger exige respuestas

La noticia no pasó desapercibida en Níger. Según informó la agencia EFE, el Consejo de Ministros emitió un comunicado expresando su escepticismo sobre la legalidad de la exportación y ordenó una investigación que involucra a los ministerios de Minas, Seguridad, Educación Superior y Justicia.

El gobierno alega un posible caso de tráfico ilícito internacional y busca determinar si el meteorito forma parte de su patrimonio protegido. Aunque el país no tiene leyes específicas para meteoritos, sí posee legislación que protege bienes culturales, naturales y científicos, lo que podría incluir objetos extraterrestres.

La discusión sobre a quién pertenece un meteorito hallado en un país es compleja. En naciones como Marruecos, el comercio de rocas espaciales es frecuente y regulado, pero en otros territorios, las autoridades reclaman su restitución como parte del patrimonio nacional.

El paleontólogo estadounidense Paul Sereno declaró a la BBC que “el derecho internacional establece que no se puede extraer sin autorización un bien cultural, físico, natural o extraterrestre de un país”. Para Sereno, permitir que este meteorito termine en manos privadas es un retroceso a prácticas de la era colonial.

Sereno lamentó que una pieza con alto valor científico no esté disponible para la comunidad académica: “Si alguna vez aparece en un museo público, este deberá enfrentar el hecho de que Níger impugna abiertamente su propiedad”.

El futuro de NWA 16788

El caso de NWA 16788 podría sentar un precedente en la legislación internacional sobre objetos extraterrestres. La investigación en Níger podría derivar en reclamaciones legales contra el comprador o incluso en demandas diplomáticas para su devolución.

Mientras tanto, el meteorito más grande de Marte hallado en la Tierra se encuentra en una colección privada, lejos de las vitrinas de un museo, y en el centro de un debate que mezcla astronomía, comercio internacional y soberanía cultural.

El desenlace dependerá de lo que las autoridades nigerinas logren demostrar y de cómo las leyes internacionales interpreten el estatus de una roca que viajó millones de años y millones de kilómetros antes de convertirse en el centro de una controversia global.

Sigue leyendo:

* Sotheby’s vende archipiélago en Bali con más de 100 islas

* Un diamante extremadamente raro que se cree que proviene del espacio exterior se subastará en $6.8 millones

* Un solo trago de este whisky escocés cuesta más que un Porsche nuevo