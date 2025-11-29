Maripily Rivera presume lo mucho que disfruta su soltería

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, se caracteriza por su frontalidad al hablar e incluso en temas personales como su situación sentimental.

En una reciente publicación en Instagram, la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos dijo que se siente bien soltera y que no le hace caso a quienes le piden que se busque un nuevo amor.

“Soltera y completa: nivel diosa en modo avión. Algunos todavía piensan que necesitan pareja para estar ‘bien’. Ja, por favor. El amor propio no falla, los novios sí”, escribió el huracán boricua en la descripción del carrusel de fotos que compartió.

Sus seguidores reaccionaron a estas fotos en las que lució con un atuendo de color negro y unas botas altas de piel artificial.

“La mejor”, “Divina amor”, “Buenos días, chula”, “Hermosa”, “Clase de caption”, escribieron algunos usuarios.

A comienzos de septiembre, Maripily Rivera habló con el programa Pica y se Extiende de su situación sentimental y explicó que está felizmente soltera.

Además, dijo que si comienza una relación tiene que ser un hombre con unas características que ya tiene más que pensadas: “Yo soy una mujer que trabaja mucho, a mi el hombre que sea celoso no me gusta, que no sea caballeroso, porque mi hijo ha sido bien caballeroso conmigo y yo creo que se ha perdido con los hombres”.

La boricua también ha explicado que le gustaría estar con alguien que tenga proyectos, debido a que es una mujer a la que le encanta emprender y asumir distintos retos en su vida profesional y personal.

