Tres heridos en un tiroteo en un centro comercial de California durante el ‘Black Friday’

Un tiroteo dejó este viernes al menos tres personas heridas en un centro comercial de California en plenas compras por el día de promociones del ‘Black Friday’ en Estados Unidos, según reportó el Departamento de Policía de San José.

La balacera ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California, donde usuarios compartieron imágenes de ellos ocultos entre la ropa, corriendo a resguardarse en las tiendas o gritando con sus bolsas de compra en las redes sociales.

Las autoridades trasladaron a los tres heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales, entre ellas un hombre, una mujer y una joven de 16 años.

Según informes, el tiroteo ocurrió frente a una tienda Macy’s. La dependencia aseguró que “este tiroteo parece ser un incidente aislado y no hay un tirador activo”.

La policía aseguró que hubo un presunto altercado entre el sospechoso y la víctima, y ??que las otras dos víctimas quedaron atrapadas en el fuego cruzado, informó Kron 4 News.

“Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública”, expuso.

Por ahora, el motivo de los disparos y la identidad del responsable se desconocen.

El alcalde de San José, Matt Mahan, publicó un mensaje en X: “San José, esta no es la noticia que quería compartir con ustedes este fin de semana festivo. Rezo por las víctimas y sé que nuestros oficiales están haciendo todo lo posible para encontrar al responsable y exigirle responsabilidades. Actualmente, no hay ninguna amenaza para la comunidad, pero les pedimos que eviten la zona. Los mantendremos informados a medida que tengamos más información”.

Estados Unidos, que este viernes tuvo su principal día de compras del año, ha registrado al menos 379 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

