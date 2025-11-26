Trump califica como “acto de terrorismo” el tiroteo que hirió a miembros de la Guardia Nacional

El presidente Donald Trump, calificó como un “acto de terrorismo” el tiroteo que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos en Washington D.C., durante una declaración que ofreció este miércoles por la noche, y cuyo atacante fue identificado como un hombre originario de Afganistán.

“Los corazones de todos los estadounidenses están esta noche con esos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y sus familias”, expresó el mandatario en un video que fue difundido por la Casa Blanca.

Trump sostuvo que el ataque constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

“The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families…



"We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice." — President Trump

“Garantizar la expulsión de cualquier extranjero”

Después de confirmar que el atacante es un hombre de origen afganao identificado como Rahmanullah Lakanwal, quien se encuentra en un hospital, Trump dijo que llegó a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden.

“Ahora debemos reexaminar a cada uno de los extranjeros que han entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país”, afirmó.

Durante la declaración, el republicano aprovechó para reiterar su retórica contra migrantes, sugiriendo que su gobierno intensificaría los esfuerzos para deportar a personas indocumentadas y examinar con mayor rigurosidad a quienes llegaron a Estados Unidos.

“Haremos que EE.UU. vuelva a ser totalmente seguro”

“Haremos que Estados Unidos vuelva a ser totalmente seguro y llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y certera”, prometió Trump.

El tiroteo, que dejó heridos a dos integrantes de la Guardia Nacional, se produjo en un área cercana a puntos clave de seguridad en Washington, incluyendo la Casa Blanca, la Plaza Lafayette y la Plaza Farragut.

El mandatario pidió a un tribunal de Apelaciones anular la orden judicial que pone fin a la presencia de la Guardia Nacional en Washington el próximo 11 de diciembre, argumentando que esto sería una ilegalidad.

“¡Estoy con ustedes!”

Al poco tiempo del tiroteo, Trump envió un mensaje en su red social, cuando aún no se sabía quién era el atacante.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, escribió en su red Truth Social.

“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”, añadió.

