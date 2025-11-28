Sospechoso del tiroteo en Washington será acusado de asesinato en primer grado

Las autoridades federales elevaron este viernes los cargos contra el presunto responsable del tiroteo que dejó una soldado muerta y otro herido de gravedad en Washington D.C.

La fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció que Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, será acusado de asesinato en primer grado, mientras avanza la investigación del ataque.

“Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado”, declaró Pirro en una entrevista con Fox News.

La fiscal señaló que continúan ejecutándose órdenes judiciales en el estado de Washington, donde residía el sospechoso, así como en otras partes del país. No ofreció detalles sobre los posibles motivos del ataque.

Lakanwal permanece hospitalizado en estado crítico tras ser reducido por agentes en el lugar del tiroteo, registrado durante el Día de Acción de Gracias.

Según las autoridades, el sospechoso había trabajado para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y fue evacuado a Estados Unidos en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome durante la retirada de las tropas estadounidenses.

El atentado conmocionó al país luego de que el presidente Donald Trump confirmara el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, una agente de la Guardia Nacional de Virginia Occidental de 20 años.

La joven, que había ingresado al servicio en 2023, no sobrevivió a las heridas. Su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, continúa luchando por su vida.

“Ser asesinado a tiros en plena calle en un día festivo nacional es una atrocidad, y la persona que lo hizo pagará el precio más alto”, afirmó Pirro.

Trump, que habló del caso durante una llamada con miembros de las Fuerzas Armadas, calificó al atacante como “un monstruo salvaje” y volvió a responsabilizar a las políticas migratorias del gobierno anterior por la presencia del sospechoso en territorio estadounidense.

También enfatizó que el país debe reforzar el control sobre quienes ingresan y permanecen en Estados Unidos.

El jueves, la fiscal general, Pam Bondi, adelantó que el gobierno estadounidense evalúa presentar cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para Lakanwal, dada la gravedad del ataque.

En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció una revisión estricta de las green cards otorgadas a ciudadanos de 19 naciones consideradas “países de preocupación”, entre ellas Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

