Adolescente que planeó tiroteo en escuela de Indiana recibió sentencia de 12 años de prisión

Trinity Shockley, la adolescente que intentó realizar un tiroteo en Mooresville High School, pero una amiga alertó al FBI, recibió sentencia por parte del juez Dakota VanLeeuwen tras ser hallada culpable y tendrá que pasar 12 años en prisión.

“El FBI toma todas las amenazas a nuestras escuelas en serio, y la sentencia de hoy a Trinity Shockley refleja las consecuencias muy reales para cualquiera que tenga la intención de llevar a cabo la violencia contra nuestras comunidades”, declaró el FBI Indianápolis en un comunicado.

Sufre de problemas de salud mental

La policía arrestó a Shockley el 12 de febrero tras planear una balacera en la escuela secundaria Mooresville. Después de nueve meses detenida, se presentó para su audiencia de sentencia en donde su abogado describió que la joven sufre de problemas de salud mental y acoso escolar, lo que la llevó a una comunidad delictiva en línea que inspiró el plan.

Además de los 12 años de cárcel, el juez la condenó a Shockley a 5 años más de libertad condicional. VanLeeuwen dijo que el caso de Shockley tenía “numerosas, evidentes e indiscutibles señales de alerta y que el 14 de febrero de 2025 podría haber sido un día de daño irreversible”, informó WFYI.

“Tus acciones crearon miedo, aislamiento y desconfianza. Exactamente lo opuesto a lo que buscabas: aceptación, amistad y pertenencia”, indicó.

La joven se declaró culpable

La joven se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer asesinato, un delito grave de nivel 2, antes de la sentencia.

“Este caso es un poderoso recordatorio de que cuando el público habla, se pueden salvar vidas. Estamos agradecidos por la asociación del Departamento de Policía de Mooresville y por la persona que informó de sus preocupaciones”, puntualizó el FBI Indianápolis.

Las autoridades señalaron que Shockley recibió tratamiento de salud mental durante el tiempo que estuvo en prisión desde el día que la arrestaron, además de tomar medicamentos.

Dijo sentirse mejor de salud

“He mejorado mucho desde que estoy rodeado de personas que se preocupan por mí”, fueron las palabras de Shockley durante su audiencia, según WFYI.

Los consejeros de Mooresville habían intentado que Shockley recibiera tratamiento de salud mental durante años, pero no fue posible sin el consentimiento de su padre. Shockley dijo que “su padre quería que se hiciera más fuerte”.

Durante la investigación, los detectives descubrieron información importante que la ligaba con el plan para el tiroteo y el cual deseaba recrear la balacera que ocurrió en 2018 en Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.

Sigue leyendo: