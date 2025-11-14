Oficial de Indiana falleció tras ser atropellado mientras ayudaba a un conductor

Un oficial de la oficina del sheriff del condado de Delaware falleció tras ser atropellado en la I-69 cuando ayudaba a un conductor.

El sheriff informó que Blake Reynolds bajó de su patrulla para auxiliar al conductor de un camión, cuando otro tráiler perdió el control y golpeó el auto del oficial atropellando a Reynolds.

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 247 alrededor de la autopista I-69 a las 3:30 de la madrugada.

Agradecen muestras de apoyo

“Esta es una pérdida desgarradora para nuestra familia policial y para toda la comunidad del condado de Delaware. Agradecemos las numerosas muestras de apoyo y oraciones del público y damos las gracias a todas las agencias que colaboraron en esta trágica escena”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

La Policía Estatal de Indiana está a cargo de la investigación del accidente. Según el sargento Scott Keegan, el agente acudió al lugar donde un camión articulado averiado bloqueaba parcialmente la carretera. El agente se detuvo detrás del vehículo para proteger al conductor y activó las luces de emergencia.

El conductor trastalado a un hospital

A pesar de los esfuerzos inmediatos de respuesta de emergencia, el agente no sobrevivió a sus heridas. Mientras que el conductor del camión, identificado por la Policía Estatal de Indiana como Teddy Malcom Johnson, de 39 años, fue trasladado en helicóptero al Hospital IU Health Methodist y fue sometido a una cirugía de emergencia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Delaware, señaló que Reynolds se unió a la oficina en 2022 y “rápidamente se distinguió por su arduo trabajo, profesionalismo y liderazgo”, lo que le valió un ascenso al rango de Cabo.

Antes de iniciar su carrera en las fuerzas del orden, sirvió con honor a su país en la Guardia Nacional del Ejército. En junio, Reynolds se casó con su esposa, Allison.

“Una pérdida para su familia, sus compañeros”

“Su fallecimiento representa una pérdida inconmensurable para su familia, sus compañeros policías y toda la comunidad a la que sirvió con orgullo”, añadió el sheriff.

Las fuerzas del orden de todo Indiana han expresado sus condolencias tras el fallecimiento del oficial Reynolds.

El gobernador Mike Braun envió sus condolencias: “Hoy nos llegan noticias muy tristes desde el condado de Delaware. Un agente perdió la vida en el cumplimiento de su deber mientras auxiliaba a un automovilista varado. Maureen y yo oramos por sus seres queridos y por todos los agentes de policía de Indiana”.

