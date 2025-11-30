Arrestan a ciudadano afgano por presunta amenaza de bomba en Texas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención de un ciudadano afgano en Texas esta semana, después de que publicara un video en la plataforma TikTok anunciando que estaba fabricando un artefacto explosivo y que su objetivo era el área de Fort Worth.

Los documentos judiciales indican que el hombre, identificado como Mohammad Dawood Alokozay, fue imputado a nivel estatal por realizar una amenaza terrorista. Alokozay se encuentra actualmente recluido en el Centro Correccional del Condado de Tarrant en Fort Worth, Texas, informó Fox News.

El DHS precisó que Mohammad Dawood Alokozay llegó a Estados Unidos en el marco de la Operación Aliados Bienvenida. Este programa, implementado por la administración Biden, fue diseñado para el reasentamiento de ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense de Afganistán a mediados de 2021.

Sospechoso tenía residencia permanente desde 2022

Registros oficiales señalan que Alokozay fue admitido en EE. UU. como residente permanente legal el 7 de septiembre de 2022. Tras su arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha presentado una orden de detención en su contra.

La detención de Alokozay se llevó a cabo el martes, un día antes del tiroteo en Washington, DC, que involucró a otro ciudadano afgano. La captura fue el resultado de un esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden, incluyendo al Departamento de Seguridad Pública de Texas y un Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI.

Tiroteo reciente en Washington D.C.

El caso de Alokozay tomó relevancia luego del hecho producido esta semana, cuando Rahmanullah Lakanwal, también de ese país, protagonizara un tiroteo en el que dos miembros de la Guardia Nacional murieron en Washington D.C.

En tal sentido, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump, reaccionó al arresto de Alokozay a través de una publicación en X.

“La magnitud de la crisis de seguridad nacional que Joe Biden desató en nuestro país a lo largo de cuatro años es inestimable. El presidente Trump ha ordenado a todo su equipo que continúe erradicando este mal dentro de nuestras fronteras”, declaró.

