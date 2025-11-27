Solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos quedan suspendidas, declaró USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión inmediata de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos de Afganistán, luego de ser identificado al atacante del tiroteo en Washington D.C. como un hombre de esa nacionalidad.

“Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido en espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación”, indicó DHS en un mensaje en X.

Recibió libertad condicional en 2021

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó sobre Rahmanullah Lakamal, a quien identificaron como el atacante del tiroteo en Washington D.C. y que dejó gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional.

“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes guardias nacionales es un ciudadano afgano, uno de los muchos que, sin haber sido investigados, recibieron libertad condicional masiva en Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos el 8 de septiembre de 2021, bajo la administración Biden“, subrayó DHS en un comunicado.

“Individuo depravado”

La secretaria Kristi Noem lo calificó como “terrorista” y defendió el trabajo que realizan los agentes federales.

“No mencionaré el nombre de este individuo depravado. Debería ser privado de la gloria que tanto anhela”, declaró Noem .

“Estos hombres y mujeres de la Guardia Nacional son madres, padres, hermanas, hijas, hijos de Dios, y cumplen las mismas leyes básicas de seguridad pública e inmigración consagradas por la ley durante décadas”, añadió.

“Acto de terrorismo”

Poco tiempo antes, del anuncio de USCIS, el presidente Donald Trump envió un mensaje en donde calificó como “acto de terrorismo”, el incidente.

“Los corazones de todos los estadounidenses están esta noche con esos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y sus familias”, expresó el mandatario en un video que fue difundido por la Casa Blanca.

El mandatario sostuvo que el ataque constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

Y añadió que “ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán”.

“No quedará impune”

Tras el ataque, el secretario de Defensa, Pete Hegseth que se encuentra en República Dominicana, habló con la prensa para asegurar que este acto “no quedará impune”.

“Esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca y no quedará impune, por eso el presidente Trump me ha pedido que añada 500 tropas adicionales, miembros de la Guardia Nacional, a Washington, D.C.”.

Los dos militares heridos permanecen en estado crítico en distintos hospitales. El atacante también se encuentra en un hospital.

