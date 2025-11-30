Cancelan cerca de 1,800 vuelos en todo EE.UU., la mayoría por mal tiempo

Alrededor de 1,800 vuelos han sido cancelados este sábado en Estados Unidos, principalmente en el Medio Oeste superior del país, en su mayoría por clima severo.

De acuerdo con el portal de seguimiento de vuelos FlightAware, un total de 1,781 vuelos dentro, hacia o desde EE. UU. fueron cancelados, mientras que 6,645 sufrieron retrasos hasta la noche del sábado.

Dos tormentas invernales activas han sido reportadas desde el viernes en el norte del país, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La agencia advirtió de la llegada de “una amplia y fuerte caída de nieve y arriesgadas condiciones de viaje” a causa de una “tormenta invernal mayor” que afecta las llanuras del norte y el Medio Oeste, junto con nevadas por efecto lacustre en la región de los Grandes Lagos.

Chicago ha sido el estado más golpeado por el clima

El Aeropuerto Internacional O’Hare es el más afectado, con la cancelación de más de 584 vuelos de salida y 585 vuelos de llegada. El Aeropuerto Internacional Chicago Midway también registró un impacto significativo, con un total de 246 vuelos cancelados.

Cerca de 900 vuelos en estos dos aeropuertos también experimentaron demoras hasta la noche del sábado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que los vuelos con destino a O’Hare experimentaron un retraso promedio de cinco horas debido a la acumulación de nieve y hielo. Se espera que la nieve alcance acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros.

La interrupción por el clima no se limita a los aeropuertos. Las autoridades trabajan arduamente para limpiar las carreteras en el Medio Oeste y la Costa Este, dado que la tormenta genera condiciones de viaje peligrosas para miles de personas que retornan a sus hogares tras el Día de Acción de Gracias.

En tal sentido, las bajas temperaturas persistirán, con mínimas bajo cero durante la noche en la mayoría de las áreas afectadas por las tormentas. Existe la posibilidad de que la nieve se convierta en lluvia entre la noche del sábado y la mañana del domingo en algunas zonas.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– ¿Por qué pueden bajarte de un avión y cuáles son tus derechos como pasajero?

– FIBA aplazó el partido ante Colombia por suspensión de vuelos y seguridad en Venezuela

– Maduro responde a la orden de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “Es una amenaza”