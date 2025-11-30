Congresista republicana afirma que Maduro teme que el régimen cubano lo asesine si abandona el poder en Venezuela

La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró este viernes que Nicolás Maduro no acepta una salida negociada del poder por miedo a que el régimen cubano lo asesine. La afirmación la hizo durante una entrevista en Fox News tras conocerse la supuesta llamada entre Donald Trump y el líder chavista.

Salazar sostuvo que, según sus informaciones, Maduro recibe órdenes directas de La Habana y que son los servicios de inteligencia cubanos quienes realmente controlan el aparato represivo venezolano. Ese temor, dijo, sería la razón principal por la que no se atreve a abandonar el Palacio de Miraflores.

“El presidente Trump fue amable (en la conversación con Maduro) y le ofreció una salida. Y Maduro está siendo instruido por los cubanos para que no deje el poder porque ese es el mayor miedo de Maduro, que los cubanos, que son realmente quienes toman las decisiones, lo vayan a matar antes de que se vaya”, afirmó la congresista.

La supuesta llamada entre Trump y Maduro reaviva tensiones

Las declaraciones de Salazar se producen pco después de que The New York Times revelara que Trump y Maduro sostuvieron una conversación telefónica —que ninguno de los dos ha confirmado ni negado— en la que exploraron un posible encuentro.

La llamada habría tenido lugar antes de que Estados Unidos designara oficialmente a Cártel de los Soles como organización terrorista. El secretario de Estado Marco Rubio también habría participado en el diálogo, que no derivó en acuerdos concretos.

Mientras tanto, Washington mantiene un amplio despliegue militar en el mar Caribe, descrito por expertos como el mayor movimiento naval estadounidense en la zona desde la Guerra del Golfo. Trump también advirtió que las Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” contra supuestos narcotraficantes vinculados al régimen venezolano.

Advertencias sobre el espacio aéreo venezolano y cancelaciones masivas

En medio de este clima, Trump anunció este sábado que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, un mensaje dirigido a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas.

La advertencia llega tras cancelaciones de vuelos hacia y desde Caracas debido al riesgo.

Paralelamente, el Ejército estadounidense instaló un nuevo radar en Tobago, a solo 11 kilómetros de la costa venezolana. Aunque Trinidad y Tobago asegura que no se trata de una base para acciones militares contra Caracas, el régimen de Maduro lo interpreta como parte del “plan de guerra” de Estados Unidos.

“Un momento histórico”, dice Salazar

Salazar describió la actual presión estadounidense como una “oportunidad histórica” para la administración Trump y afirmó que los movimientos militares y diplomáticos buscan frenar la influencia de China, Rusia, Irán y organizaciones criminales en la región.

“El presidente Trump está demostrando un gran coraje político. Está liberando el continente y enviando un mensaje claro. Esto evitará muchos problemas en el futuro”, aseguró la congresista.

