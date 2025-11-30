Estas son las mejores horas, fechas y sitios para conseguir ofertas durante el Travel Tuesday

Todos conocemos el impacto del Black Friday, pero en el mundo de los viajes ha surgido un nuevo protagonista: Travel Tuesday. Esta fecha, pensada para los buscadores de ofertas en turismo, permite acceder a vuelos, hoteles y paquetes vacacionales a precios históricamente bajos, ideal para planificar la próxima aventura.

Durante el Black Friday y Acción de Gracias, aerolíneas y cadenas hoteleras lanzan fuertes rebajas. Sin embargo, para muchos viajeros, ese fin de semana solo marca el inicio de la temporada de descuentos. En 2025, las plataformas más reconocidas reservan sus promociones más agresivas para el 2 de diciembre, el día oficial del Travel Tuesday.

El Travel Tuesday se celebra justo después del Cyber Monday y funciona para la industria turística como este último para la tecnología: un día dedicado exclusivamente a promociones. Las aerolíneas bajan tarifas y hoteles ofrecen paquetes especiales, convirtiéndolo en el momento perfecto para reservar viajes con ahorros significativos.

Según Simon Calder, corresponsal de viajes de The Independent, los últimos días de noviembre y las primeras semanas de diciembre constituyen la temporada baja en el turismo. Esto obliga a las aerolíneas a reducir tarifas para llenar vuelos, haciendo del Travel Tuesday una oportunidad única para los viajeros.

El origen y auge del Travel Tuesday

El concepto fue acuñado por la plataforma Hopper en 2017, tras notar que el martes posterior a Acción de Gracias era uno de los días más rentables del año para comprar boletos aéreos. Desde entonces, su popularidad ha crecido globalmente, consolidándose como una fecha clave en el calendario turístico.

De acuerdo con McKinsey & Company, las búsquedas relacionadas con Travel Tuesday aumentaron más del 500% entre 2021 y 2023, reflejando cómo los consumidores han adoptado esta jornada como una oportunidad para ahorrar en viajes. Cada vez más operadores y plataformas internacionales participan del fenómeno.

Aunque se espera que la mayoría de ofertas provengan de empresas estadounidenses, el concepto se ha expandido a otros mercados. Operadores y hoteles en Europa, América Latina y Asia están comenzando a unirse, generando un ecosistema global de promociones de viaje que beneficia tanto a turistas locales como internacionales.

El Travel Tuesday 2025 tendrá lugar el 2 de diciembre, concentrando promociones de tiempo limitado. Aunque no alcanza la masividad del Black Friday, se ha convertido en uno de los días más esperados del año para quienes buscan ahorrar en turismo. Prepararse con anticipación es clave para aprovechar las mejores oportunidades.

Consejos para aprovechar al máximo el Travel Tuesday

Los expertos recomiendan comparar precios antes del día de rebajas para confirmar que los descuentos son reales. Establecer un presupuesto de viaje y ser flexible con fechas y destinos aumenta las posibilidades de obtener ahorros significativos.

Registrarse en notificaciones de aerolíneas, hoteles y agencias permite acceder a promociones anticipadas. En muchos casos, reservar directamente con la marca ofrece beneficios adicionales, como descuentos exclusivos, upgrades y servicios complementarios, que optimizan la experiencia del viajero.

Con la consolidación de Travel Tuesday, los viajeros tienen la oportunidad de planificar sus viajes con anticipación, aprovechar descuentos exclusivos y disfrutar de destinos a precios que antes solo eran posibles en temporada alta, marcando una nueva era en la planificación turística global.