Récord de viajes por Thanksgiving en el área triestatal: aeropuertos, trenes y carreteras se preparan para días caóticos

La semana de Thanksgiving promete ser una de las más intensas en movilidad en Estados Unidos, con cifras que superan todos los récords recientes.

Desde el viernes, comenzó formalmente el gran flujo de viajeros y, según proyecciones nacionales, casi 82 millones de personas se desplazarán por aire, tren o carretera durante el periodo festivo, uno de los más esperados del año.

Alza histórica en vuelos: más de 31 millones viajarán por aire

El tráfico aéreo será protagonista este año. Airlines for America anticipa que las aerolíneas estadounidenses transportarán 31 millones de pasajeros entre ahora y el 1 de diciembre, el volumen más alto registrado para esta temporada.

El domingo 30 de noviembre se perfila como el día más congestionado en los aeropuertos, según datos de la plataforma Hopper. Las agencias de viaje también han detectado patrones de ahorro entre los usuarios: Thanksgiving Day o el lunes 24 de noviembre son las fechas más baratas para iniciar trayecto, mientras que los retornos más económicos se concentran en Black Friday (28 de noviembre) o en Travel Tuesday, el 2 de diciembre, de acuerdo con Expedia.

Para los viajeros del área triestatal, es recomendable consultar el estatus de los vuelos directamente en las páginas de los terminales locales: Newark Liberty International Airport, JFK Airport y LaGuardia Airport, ante posibles cambios por la alta demanda.

Trenes: más servicios, restricciones y recomendaciones

El transporte ferroviario también incrementará su operación. NJ Transit, Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North han anunciado servicios especiales para evitar saturación en los días más críticos.

NJ Transit refuerza trenes y autobuses antes y después de Thanksgiving

Históricamente, el miércoles previo a la celebración es el día con mayor movimiento en la estación ferroviaria del aeropuerto de Newark, duplicando la demanda habitual. NJ Transit lanzará su estrategia de “early getaway” con trenes y autobuses adicionales el miércoles 26 de noviembre, facilitando la salida temprana de miles de personas.

El Día de Acción de Gracias, la agencia añadirá frecuencias en la mañana y primeras horas de la tarde para quienes viajen para disfrutar del tradicional Desfile de Macy’s, en NYC. El viernes 28, día clave para compras navideñas, habrá autobuses hacia los principales centros comerciales y servicio ferroviario con horario de fin de semana ampliado para trabajadores.

Las autoridades recomiendan adquirir los boletos con anticipación y viajar temprano, ya que la congestión vehicular puede retrasar las rutas en autobús hacia Manhattan.

Para esta semana, también habrá horarios especiales y servicios extendidos en distintas rutas de trenes de NY. (Foto: Frank Franklin II/AP)

LIRR: más trenes hacia Manhattan y restricción de alcohol

El miércoles 26, el LIRR operará con horario regular, pero impondrá la tradicional prohibición de alcohol en estaciones y trenes desde las 20 horas (ET) hasta el mediodía del día siguiente, una medida que busca reducir incidentes durante los desplazamientos masivos.

El jueves 27, los trenes funcionarán con horario de fin de semana, reforzando las rutas de las líneas Babylon, Port Jefferson y Ronkonkoma, especialmente antes y después del desfile de Macy’s. Para el viernes 28, se retomará el calendario de días hábiles, con tarifas off-peak aplicables durante toda la jornada.

Metro-North: más frecuencias para el desfile y el retorno

Metro-North adoptará un enfoque similar. El miércoles 26, las líneas Hudson, Harlem y New Haven operarán con horario de viernes, incluyendo trenes adicionales por la tarde. Las líneas Port Jervis y Pascack Valley mantendrán su calendario habitual con refuerzos en las horas clave.

Durante Thanksgiving Day, estas rutas funcionarán con un horario especial, añadiendo más frecuencias antes y después del desfile. El viernes 28, las 3 líneas principales adoptarán un esquema de sábado, con tarifas reducidas y trenes extra en horas pico, mientras que las líneas de Orange y Rockland operarán con horario de fin de semana y un refuerzo para la línea Port Jervis.

Carreteras: 73 millones viajarán en auto y se esperan embotellamientos extremos

La mayor parte del país se moverá por carretera. Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), más de 73 millones de personas conducirán durante el feriado, 1.3 millones más que en 2023. Esto podría traducirse en embotellamientos significativos, especialmente en corredores urbanos de alta densidad.

La firma de análisis INRIX identificó los peores momentos para manejar: las tardes del lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de noviembre, cuando los retrasos podrían duplicar los tiempos normales en ciudades como Boston, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles y Seattle.

Para evitar el tráfico más severo, los expertos recomiendan viajar el jueves 27, cuando la actividad disminuye drásticamente. Al retorno, los mejores momentos para conducir serán antes de la 13 horas (ET) del sábado 29 o domingo 30.

Con millones de personas desplazándose al mismo tiempo, las autoridades insisten en planificar con anticipación, monitorear condiciones en tiempo real y elegir horarios menos concurridos. Tanto en aire, tren o carretera, Thanksgiving 2025 confirma su reputación como una de las temporadas de viaje más activas y complejas del año.

Sigue leyendo:

* Tormenta amenaza los viajes de Thanksgiving 2025: los aeropuertos de EE.UU. que podrían presentar riesgo de retrasos

* ¿Habrá nieve en el estado de Nueva York en Thanksgiving 2025? Esto dicen los meteorólogos

* Se acerca Thanksgiving: 5 consejos para ahorrar en la compra de boletos de avión y hospedaje