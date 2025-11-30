George Clooney se siente afortunado con su trabajo y familia: los detalles

Jay Kelly, la nueva comedia dramática protagonizada por George Clooney y dirigida por Noah Baumbach, estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre, luego de un breve paso por salas de cine. La película explora cómo ser uno mismo es mucho más complicado de lo que parece.

El protagonista, Jay Kelly, interpretado por Clooney, es un actor exitoso y admirado que enfrenta sus errores personales y afectivos mientras evalúa si los sacrificios de su carrera valieron la pena. La fama y la fortuna se contrastan con relaciones rotas y vínculos familiares frágiles con sus hijas.

A lo largo de la película, Kelly navega entre lujos y caprichos, desde vinos caros hasta ropa de diseñador y tortas de queso, mientras intenta encontrar un equilibrio entre su vida pública y privada. Su personaje encarna un pacto mefistofélico con la fama que lo consume desde adentro.

Aunque Jay Kelly podría reflejar aspectos del propio Clooney, el actor insiste en que no es así. “No cargo con los remordimientos que tiene este tipo. Mi vida es muy diferente”, afirmó Clooney, destacando que mantiene buenas relaciones con su familia y colegas.

Explorando la fama y sus consecuencias

El atractivo del film, según Clooney, fue el guion y la oportunidad de trabajar con Noah Baumbach y actores como Adam Sandler. El desafío consistía en hacer que un personaje complejo y defectuoso fuera querible, sin que el público lo rechazara por sus fallas.

La película revisa los costados positivos y negativos de ser una superestrella. Clooney reflexiona sobre su propia experiencia: aunque la fama ofrece oportunidades para elegir proyectos deseados, también implica una vida pública con límites y compromisos que no siempre se controlan.

Baumbach y su coguionista, Emily Mortimer, crearon un relato que combina realidad y ficción, explorando la industria del cine y su evolución frente a la secuelitis, los cambios de consumo y el peso de las plataformas de streaming. Jay Kelly funciona como un homenaje amoroso al cine y sus autores.

La película también muestra el valor de la colaboración y la amistad en la industria. Clooney recuerda que incluso de sus peores films surgieron relaciones que duraron toda la vida. Cada rodaje se convierte en una memoria, donde la experiencia y los vínculos pesan más que el resultado final.

Participar en Jay Kelly permitió a Clooney trabajar con uno de los directores que considera “artistas puros”, sumando a su lista de referentes creativos como los hermanos Coen, Steven Soderbergh y Alexander Payne. La película inició con un plano secuencia de once páginas que requirió una segunda filmación, mostrando la ambición técnica del proyecto.

El actor concluye que la experiencia fue extraordinaria, y que la película quedará en su memoria como un trabajo bellamente dirigido. Jay Kelly es, según Clooney, una obra que mezcla humor, drama y reflexión sobre la fama, la familia y la identidad personal, convirtiéndose en un imprescindible para los amantes del cine.