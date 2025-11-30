Apuestan a que Callum Turner se convierta en el nuevo James Bond

A inicios de este año se informó que la franquicia de James Bond había sido comprada por Amazon MGM Studios y se eligió al cineasta Denis Villeneuve, director de ‘Dune’, para dirigir la nueva película.

Desde el anuncio de una nueva película James Bond se ha especulado mucho sobre los posibles actores que podrían convertirse en el legendario personaje, esto luego de que Daniel Craig le dieron vida por última vez para la película ‘No Time to Die’.

Entre todas las opciones, parece ser que el actor y modelo británico Callum Turner se ha convertido en el favorito para expertos y fanáticos de la saga. Esta información fue compartida a través de un informe de ‘The Telegraph’. Supuestamente, el actor también es popular entre casas de apuestas en las que se está apostando por el posible elegido.

En el informe que se ha resaltado que Turner ha quitado del primer lugar a Aaron Taylor-Johnson, quien ha sido uno de los fuertes favoritos durante todos estos meses.

Por ahora esto no son más que especulaciones, además se tiene que tomar en cuenta que Villeneuve dijo que quería que su James Bond fuera interpretado por un actor desconocido, lo que quita de entre las opciones a figuras como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi.

En un reporte compartido por ‘Deadline’ hace unos meses también se dijo que el cineasta canadiense aún no se ha sentado a trabajar en esta película, la cual contará con guion de Steven Knight, creador de la serie ‘Peaky Blinders’.

Este año, Villeneuve estuvo concentrado en el rodaje de ‘Dune: Part Three’.

Se espera que la producción de la película inicie formalmente en 2027 y que su estreno sea programa para el 2028. Es decir, queda mucho tiempo para seguir evaluando opciones.

¿Quién es Callum Turner?

La nueva apuesta de muchos para convertirse en James Bond es Callum Turner, un actor británico de 35 años que es conocido por haber interpretado a Theseus Scamander en dos películas de ‘Fantastic Beasts’. En su currículum también resalta haber protagonizado junto con Austin Butler la serie de la Segunda Guerra Mundial de Apple TV+ ‘Masters of the Air’, y estar al frente de la película ‘The Boys in the Boat’, dirigida por George Clooney.

Además, acaba de estrenar la película ‘Eternity’, la cual protagoniza junto con Elizabeth Olsen.

Turner comenzó a ser una opción luego de que fuera visto vacacionando en una residencia que está muy relacionada con la saga. El actor y su novia, la estrella pop Dua Lipa, pudieron disfrutar de unos días en el complejo GoldenEye, ubicado en Oracabessa Bay, Jamaica.

Aunque se agura que Callum Turner y Dua Lipa están comprometidos, ellos no lo han confirmado. Crédito: Evan Agostini | AP

Esta propiedad perteneció al creador de James Bond, Ian Fleming, quien murió en agosto de 1964. Se dice que el escritor usó esa propiedad como despacho para escribir varias de sus novelas, y años después también fue usada para filmar algunas escenas de las películas.

Si Tuner es elegido, pasará a ser parte de una lista envidiable de actores que han dado vida al personaje: Sean Connery (1962–1967, 1971), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973–1985), Timothy Dalton (1987–1989), Pierce Brosnan (1995–2002) y Daniel Craig (2006–2021).

