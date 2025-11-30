Hallan cuerpo calcinado en apartamento incendiado de El Bronx, NYPD investiga la causa de muerte

La Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York está investigando la causa de muerte de una mujer encontrada en un edificio de apartamentos en llamas en El Bronx, de acuerdo con un representante del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los oficiales bomberiles y la policía descubrieron el cadáver de la mujer de 73 años en su apartamento mientras respondían a un incendio dentro del mismo edificio. Fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Joseph Duggan, dijo en una rueda de prensa que su muerte no estaba vinculada con el incendio.

Un vocero del NYPD dijo que la identidad de la mujer se mantendrá sin darse a conocer hasta que se le notifique a la familia, informó Gothamist.

La policía y los bomberos se apersonaron al número 1520 de la avenida Sheridan cerca de las 3:00 de la tarde del viernes. El fuego se había iniciado en el último piso del edificio de seis plantas y se había extendido al entrepiso, el espacio entre el techo de la última planta y el tejado.

El cuerpo de la anciana fue hallado en un apartamento de la misma planta. El incendio fue controlado en tres horas.

El subjefe de bomberos señaló que 170 de sus oficiales y personal de emergencias médicas acudieron al sitio. Nueve personas, entre ellos tres bomberos y cuatro policías, sufrieron lesiones leves por inhalación de humo. Los dos civiles heridos rechazaron ser llevados al hospital.

