Dos hermanas mueren al rescatar a su padre durante incendio en Nueva Jersey

Una celebración de Acción de Gracias terminó en tragedia en la ciudad de Orange, Nueva Jersey, cuando dos hermanas perdieron la vida al ayudar a su padre discapacitado a escapar de un incendio que consumió su vivienda.

La información fue confirmada por la Oficina del Fiscal del Condado de Essex, según reportó The New York Post. Las víctimas fueron identificadas como Frantzia Fleury, de 49 años, y Pojanee Fleury, de 42.

De acuerdo con las autoridades, ambas quedaron atrapadas por las llamas mientras guiaban a su padre fuera del inmueble ubicado en Mosswood Avenue, cerca de Tremont Avenue.

El hombre logró salir ileso, al igual que otras seis personas que se encontraban dentro de la casa.

El incendio comenzó alrededor de las 5:00 de la tarde y las hermanas fueron declaradas fallecidas en el lugar casi dos horas después, según la fiscalía.

Pojanee, según detalla su sitio web personal citado por The New York Post, era editora, autora e inventora, y escribió las memorias ¿Quién va a inventar eso, tú?, centradas en su trayectoria creativa y los retos que enfrentó para convertirse en inventora.

La Comisión de Inmigrantes Africanos de Nueva York y Connecticut expresó su pesar en un mensaje de Facebook, donde la describió como una líder comunitaria comprometida y “una servidora desinteresada”.

Su hermana Frantzia trabajaba como tecnóloga radiológica en el Centro Médico Clara Maass, en Belleville, según su perfil profesional.

