Hong Kong eleva a 146 los muertos por el incendio más grave en décadas

Un incendio que devastó el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong dejó hasta ahora 146 muertos y 79 heridos según el balance oficial más reciente este domingo.

Las autoridades trabajan desde hace cinco días entre pasillos ennegrecidos, viviendas derrumbadas y accesos bloqueados, mientras equipos forenses intentan reconstruir la identidad de decenas de víctimas que aún no han podido ser reconocidas.

Más de medio centenar de cuerpos permanecen sin nombre y alrededor de un centenar de denuncias siguen abiertas debido a datos incompletos o a la dificultad de localizar a familiares.

La recuperación de restos se ha visto obstaculizada por la falta de luz en numerosos tramos del complejo, lo que obliga a los rescatistas a avanzar con linternas y focos de cabeza incluso durante el día. Ese umbral de oscuridad ha sido un desafío recurrente para los equipos que recorren escaleras, azoteas y corredores donde se encontraron cuerpos dispersos.

El siniestro comenzó el miércoles a las 14:51 hora local y alcanzó rápidamente el nivel máximo de alerta. En apenas cuatro horas, siete de los ocho bloques del complejo habían sido alcanzados por las llamas, propagadas con mayor velocidad debido a los andamios de bambú y materiales inflamables utilizados en las obras de renovación.

Entre los fallecidos, cinco eran trabajadores vinculados a esas labores

La Unidad de Identificación de Víctimas de Catástrofes, dirigida por Cheng Ka-chun, ha detallado que la tarea de clasificación continúa a un ritmo exigente.

A su vez, la jefa superintendente Karen Tsang informó que otros 30 cuerpos fueron recuperados este domingo y anticipó que la cifra seguirá creciendo conforme se acceda a zonas que hasta ahora no habían podido ser inspeccionadas con seguridad.

Luto oficial

Mientras los equipos avanzan, Hong Kong vive dos días de luto oficial, con banderas a media asta en edificios públicos. Ciudadanos de diversos distritos han instalado altares improvisados para dejar flores, mensajes y velas tanto en el lugar de la tragedia como en puntos emblemáticos del centro financiero.

Desde el inicio del operativo, la Policía mantiene activa una unidad especial de atención a víctimas que atiende la línea telefónica centralizada durante las 24 horas. Más de cincuenta agentes trabajan en turnos prolongados verificando reportes, recabando datos y, en muchos casos, notificando fallecimientos.

Aunque las labores de búsqueda avanzan, las autoridades admiten que aún tomará tiempo determinar el número definitivo de víctimas, procesar las identificaciones y reconstruir por completo el alcance del peor incendio que Hong Kong recuerda en varias décadas.

Con información de EFE.

