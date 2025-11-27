Aumenta a 75 la cifra de muertos tras incendio en Hong Kong

La cifra de muertos del incendio en Hong Kong ascendió a 75, así lo informaron los servicios de emergencia locales, mientras otros 68 heridos permanecen hospitalizados, 16 de ellos en estado crítico y 25 graves. La cantidad de desaparecidos aumentó a 279.

Las llamas arrasaron siete de los ocho bloques residenciales de 31 pisos en el complejo Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po. La catástrofe superó la gravedad del incendio del edificio comercial Garley de 1996, que dejó un saldo de 41 víctimas mortales.

Se conoció que la investigación se centra en la rapidez “inusual” con la que las llamas consumieron las estructuras. Las obras de renovación exterior, iniciadas en julio de 2024, habrían facilitado la extensión del fuego.

Edificios quemados en la escena del incendio en Wang Fuk Court, una urbanización en el distrito de Tai Po de los Nuevos Territorios de Hong Kong. (Foto: Chan Long Hei/ AP)

Las autoridades confirmaron la presencia de materiales de poliestireno expandido, altamente inflamables, que junto a andamios de bambú y lonas de seguridad, actuaron como combustible. La policía está investigando si el uso de estos materiales incumplía las normas de seguridad.

Detenciones y acusaciones formales para tres personas

Un total de tres personas fueron detenidas, quienes están vinculadas con la empresa contratista encargada de las obras: dos directores y un consultor de ingeniería, acusados formalmente de homicidio imprudente.

La policía registró las oficinas de la empresa administradora del complejo y el domicilio de uno de los sospechosos, como parte de la investigación sobre el origen del siniestro.

El Departamento de Bomberos movilizó 1,250 efectivos, 304 vehículos y cuatro drones. Tras casi diez horas de trabajo continuo, los incendios quedaron bajo control, aunque tres edificios seguían con focos de llama. El personal de rescate avanza entre escombros bajo la advertencia de un riesgo de colapso parcial del andamiaje.

John Lee, jefe Ejecutivo de Hong Kong, calificó la tragedia como: “catástrofe masiva” y suspendió de inmediato todos los actos de campaña electoral. Ordenó además inspecciones urgentes en todas las urbanizaciones de Hong Kong que se encuentren en proceso de renovación, con el fin de verificar la seguridad del andamiaje y los materiales utilizados.

Con información de EFE

