Sube a 13 la cifra de muertos tras incendio de varios edificios en Hong Kong

La cifra de víctimas del incendio que ha afectado a varios edificios en el distrito de Tai Po en Hong Kong ascendió a 13, así lo confirmó el diario South China Morning Post, mientras que 28 personas han resultado heridas con número desconocido de personas atrapadas en el complejo

El balance inicial de la policía fue de cuatro fallecidos y ocho heridos; sin embargo, este número ha incrementado. Entre ellos se encuentran ocho mujeres, y cinco hombres.

De momento, los equipos de bomberos continúan trabajando para extinguir el fuego, que ya supera las ocho horas de duración y se ha extendido a cuatro bloques de la zona. Las altas temperaturas dentro de los edificios, junto con la caída de escombros y andamios, han complicado las tareas de rescate.

No se ha podido determinar la cifra de atrapados en los escombros

Un alto mando policial de Tai Po confirmó a la prensa que la falta de control del fuego en los bloques impide realizar un rastreo piso por piso, lo que hace imposible determinar la cantidad exacta de personas atrapadas.

El siniestro comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos y fue clasificado inicialmente como alarma de nivel 1, escalando rápidamente a nivel 4. El complejo afectado, Wang Fuk Court, se encuentra en medio de un proceso de renovación de $330 millones de dólares hongkoneses.

Vecinos del complejo han manifestado su descontento con la aparente lentitud en las labores de extinción.

“Los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos”, señaló una vecina al diario, y mencionó que previamente se habían impuesto multas por detectar “obreros fumando” en las obras cercanas.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio que se desató en Wang Fuk Court, una urbanización en el distrito de Tai Po de los Nuevos Territorios de Hong Kong. (Foto: Chan Long Hei/ AP)

Mascotas atrapadas en ls viviendas

Una organización de rescate animal calculó que más de cien mascotas han quedado atrapadas en las viviendas. La entidad Hong Kong Pet Club ha desplegado dos ambulancias veterinarias en el lugar para asistir a los animales rescatados.

Asimismo, varios partidos políticos han suspendido sus actividades de campaña electoral para las próximas legislativas. El partido Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) anunció la suspensión de todos sus actos, y otras formaciones como el New People’s Party también han paralizado sus agendas. El Gobierno ha suspendido los foros electorales programados para esta semana.

El complejo Wang Fuk Court tiene cerca de 2,000 viviendas que albergan a unos 4.000 residentes. Más de 700 personas han sido evacuadas y trasladadas a refugios temporales en centros comunitarios, según el Gobierno de Hong Kong.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Mueren dos turistas estadounidenses de Carnival Cruise en resort de las Bahamas

– Expolicías rescatan a mujer que caminaba con un bebé en brazos hacia el East River

– Madre de prospecto dominicano que murió ahogado exige esclarecer las circunstancias de su muerte