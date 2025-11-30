Marco Rubio dice que aún “queda mucho por hacer” para un acuerdo entre Ucrania y Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como “productiva” la reunión celebrada este domingo en Florida con altos representantes de Ucrania, aunque admitió que todavía persisten importantes desafíos para avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.

El encuentro, que se extendió por cuatro horas, permitió “nuevos avances”, según declaró el funcionario al cierre de la jornada.

Rubio señaló que las negociaciones siguen siendo “delicadas y complejas”, con múltiples factores que influyen en el proceso y con la necesidad de integrar plenamente a Moscú en cualquier fórmula que busque poner fin a la guerra.

Recordó además que Steve Witkoff, enviado especial de Washington, viajará a la capital rusa la próxima semana tras mantener contactos previos con autoridades del Kremlin.

Pese a las dificultades, Rubio afirmó que existe un clima favorable para explorar un acuerdo que no solo detenga el conflicto, sino que también garantice “un futuro más próspero” para Ucrania.

“Hoy se sentaron bases importantes”, añadió.

La delegación estadounidense estuvo integrada por Rubio, Witkoff y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump. Del lado ucraniano participaron el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Rustem Umérov; el primer viceministro de Exteriores Sergiy Kyslytsya y otros funcionarios.

Umérov declaró que se abordaron “todos los temas esenciales para Ucrania” y destacó la actitud “muy comprensiva” de Washington.

Antes del encuentro, había explicado que las prioridades de su equipo eran proteger los intereses de su país, mantener un diálogo sustantivo y avanzar sobre los acuerdos preliminares alcanzados en Ginebra.

La visita de la delegación ucraniana ocurre mientras Kiev busca concretar una reunión entre el presidente Volodímir Zelenski y Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense diera como plazo hasta el Día de Acción de Gracias para que Ucrania aceptara un primer borrador de plan de paz.

Esa propuesta inicial contemplaba una reducción del Ejército ucraniano y la cesión de territorios a Rusia, incluidos algunos que no han sido ocupados militarmente.

Sin embargo, tras nuevas conversaciones entre Washington y Kiev en Ginebra, surgió un documento revisado de 19 puntos, considerado más favorable para los intereses ucranianos y los de sus aliados europeos.

