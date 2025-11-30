Matan en México a Pedro Inzunza, jefe de la célula “Chapo Isidro” y buscado por EE.UU.

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre la muerte de Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, el segundo al mando de la célula liderada por Fausto Isidro Meza Flores alías “Chapo Isidro”, quien además era buscado por EE.UU. El embajador de Estados Unidos en el país felicitó a las autoridades por la exitosa operación.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció en rueda de prensa que Pedro Inzunza “fue neutralizado” durante un operativo en el que también se detuvo a dos personas identificadas como Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu” y Miguel Ángel Villalba Castillo.

Aseguraron armas, vehículos, drogas

“En una operación encabezada por la Secretaría de Marina mediante labores de investigación. Se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos”, comentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Felicidades al @GabSeguridadMX por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por @SEMAR_mx, en la que se aseguraron narcóticos,… pic.twitter.com/K7qQI9WRoX — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 1, 2025

El secretario Morales mencionó que los dos detenidos e Izunza son integrantes de una facción del grupo criminal Chapo Isidro, “que se dedica principalmente a la producción de drogas sintéticas”.

En un comunicado, se indicó que los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que “repelieron la agresión y controlaron la situación”, dando como resultado la muerte del presunto líder criminal, alías “Pichón”.

El embajador de EE.UU. felicitó a las autoridades

A través de redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson felicitó a las autoridades mexicanas por la operación y mostró una fotografía del presunto criminal abatido.

“Felicidades al @GabSeguridadMX por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por @SEMAR_mx, en la que se aseguraron narcóticos, vehículos, laboratorios, armas y precursores químicos”, escribió el embajador Johnson.

El diplomático confirmó que “Pichón” era buscado por Estados Unidos “por diversos crímenes”. Asimismo, informó que el capo estaba acusado de múltiples delitos en México, como homicidio, secuestro, tortura y más.

“Esta operación se suma a recientes detenciones a integrantes de cárteles en España por cargos de homicidio y secuestro, así como a cientos de arrestos adicionales en los Estados Unidos”, añadió.

Orden de extradición por una corte de California

El secretario García Harfuch indicó que Inzunza tenía orden de extradición de Estados Unidos. “Pedro ‘Pichón’, quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína”.

Tras el operativo, el secretario de la Marina aseguró que el “golpe debilitó la estructura del Cártel de Sinaloa”.

Sigue leyendo: