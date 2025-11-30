Noem afirma que afgano acusado de tiroteo en D.C. se radicalizó dentro de EE.UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este domingo que el afgano acusado del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. se radicalizó dentro de Estados Unidos, según señaló en una entrevista en “Meet the Press” de NBC News.

Noem explicó que las autoridades creen que Rahmanullah Lakanwal, identificado como el sospechoso del ataque que dejó una guardia fallecida, fue influenciado después de llegar al país.

“Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad natal y su estado, y vamos a seguir hablando con quienes interactuaron con él”, aseguró, al recalcar que la radicalización habría ocurrido mientras residía en EE.UU.

Lakanwal formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a EE.UU. bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.

Noem fue consultada sobre el proceso de investigación aplicado durante el gobierno de Trump al evaluar la solicitud de asilo del sospechoso. La secretaria respondió que los controles “se llevan a cabo cuando ingresan al país”, para luego afirmar que ese procedimiento “fue completamente abandonado bajo la administración de Joe Biden”.

Proceso de asilo

Las declaraciones de la secretaria se dieron días después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de suspender permanentemente la migración procedente de países en desarrollo, decisión que justificó tras conocerse que el sospechoso es ciudadano afgano.

En medio de las revisiones internas, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comunicó en X que todas las decisiones de asilo permanecen suspendidas “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

Noem afirmó que el proceso se reactivará cuando la acumulación de solicitudes sea revisada conforme a los estándares aplicados por la administración Trump.

“Las personas que están aquí en este país en ese programa necesitan ser examinadas bajo nuestros estándares… y si no lo están, deben ser expulsadas de inmediato”, señaló.

Ante la pregunta de si impulsaría deportaciones de solicitantes con casos pendientes, respondió: “Lo haremos si es necesario”. Y concluyó: “Absolutamente, sí”.

