Él es Rahmanullah Lakanwal ciudadano afgano y presunto atacante del tiroteo en Washington D.C.

Las autoridades identificaron como el sospechoso del tiroteo de Washington D.C. donde resultaron gravemente heridos dos miembros de la Guardia Nacional, a Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, de Afganistán, quien también se encuentra internado en un hospital. El presidente Donald Trump calificó como un “acto de terrorismo” el ataque, además de asegurar que el sospechoso “pagará un precio muy alto”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Rahmanullah Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021, a través de un programa para afganos que colaboraron con Estados Unidos, pues trabajo durante 10 años en el ejército de su país apoyando a las fuerzas especiales estadounidenses.

Trabajó con el Gobierno de EE.UU.

Lakanwal nació en la provincia de Khost al sureste de Afganistán y después se trasladó a Kandahar para realizar su servicio militar. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lakanwal trabajó “con el Gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, durante la guerra en Afganistán.

La organización AfghanEvac, confirmó que el sospechoso fue parte de NDS-03, una unidad afgana de contraterrorismo respaldada por la CIA y por personal militar estadounidense, informó NBC.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, detalló que, como miembros de la fuerza aliada en Kandahar, Afganistán, Lakanwal trabajó con varias entidades del gobierno estadounidense, incluido los servicios de inteligencia.

Foto: Fiscalía de Estados Unidos vía AP

LLegó a EE.UU. en 2021

El 8 de septiembre de 2021, Lakanwal ingresó a Estados Unidos bajo el programa Operation Allies Welcome, coordinada por DHS en la administración Biden, que facilitó la entrada de alrededor de 90 mil afganos vulnerables.

La agencia Reuters, quien habló con un funcionario, reportó que Lakanwal solicitó asilo a Estados Unidos en diciembre de 2024 y obtuvo la aprobación en abril de 2025, ya bajo la presidencia de Donald Trump.

Rahmanullah Lakanwal se instaló en el estado de Washington en la ciudad costera de Bellingham, ubicada al norte de Seatle, en donde vivía con su esposa y cinco hijos. Trabajaba en Amazon y Amazon Flex en el área de tareas logísticas, y no tenía antecedentes penales, compartió un familiar a la cadena NBC.

Podría enfrentar la pena de muerte

La fiscal general por el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro dijo que Lakanwal manejó desde Bellingham hasta Washington D.C. que son alrededor de 2,800 millas y 40 horas de viaje. El 26 de noviembre, alrededor de las 2:00 de la tarde (hora local), se acercó a los guardias y disparó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que si alguno de los dos guardias fallece, solicitará que Lakanwal enfrente la pena de muerte.

La soldado Beckstrom falleció

Por su parte, la fiscal Pirro, confirmó este jueves durante una conferencia de prensa que los miembros de la Guardia Nacional que continúan en estado crítico fueron identificados como Sarah Beckstrom, de 20 años y Andrew Wolfe, de 24.

Este jueves, Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump anunció la muerte de Sarah Beckstrom

“Desafortunadamente, les comento que, apenas segundos antes de ahora, oí que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer“, indicó.

