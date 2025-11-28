Trump llama “estúpida” a reportera que preguntó por qué culpa a Biden por tiroteo en D.C.

El presidente Donald Trump tuvo una reunión con algunos miembros de la prensa en su residencia de Mar-a-Lago, y durante las preguntas, una reportera lo cuestionó sobre por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington D.C., a lo que el mandatario le respondió: “¿Eres estúpida?”.

A través de la cuenta de X Rapid Responsed 47, publicaron un video con el fragmento donde, los periodistas están en una sala con el presidente, después de que realizara la llamada a las fuerzas armadas por el Día de Acción de Gracias.

El video lo titularon: “Noticias falsas: ¿Por qué culpan a la Administración Biden?”

Una reportera, cuya identidad no fue proporcionada, cuestiona al presidente por qué responsabiliza a la administración Biden sobre el tiroteo del 26 de noviembre, en donde un hombre originario de Afganistán, llamado Rahmanullah Lakanwal hirió a dos miembros de la Guardia Nacional. Y el jueves, el propio Trump informó sobre la muerte de la soldado Sarah Brockstrom.

FAKE NEWS: "Why do you blame the Biden Administration?"@POTUS: "Because they let him! Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came in on a plane — along with thousands of other people that SHOULDN'T BE HERE."



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XrSDDjLSLx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 28, 2025

“Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”, exclamó el mandatario

Mientras le respondía a la reportera, mostró una fotografía en donde se ve un grupo muy amplio de personas viajando en un avión. Trump asegura que es cuando afganos llegaron a Estados Unidos por el programa Operation Allies Welcome.

“Fea por dentro y por fuera”

No es la primera vez que el republicano se molesta con alguna reportera, porque las últimas veces ha descalificado a dos mujeres. La reportera Katie Rogers del New York Times, escribió un artículo en donde habla de la edad del mandatario y su resistencia física, diciendo que es la persona de mayor edad elegida para la presidencia.

“Este trapo barato es un verdadero enemigo del pueblo. La escritora del artículo, Katie Rogers, encargada de escribir solo cosas malas sobre mí, es una reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera”, escribió Trump en Truth Social.

A principios de noviembre, mientras hablaba con la prensa en el Air Force One, el presidente le gritó a Catherine Lucey, corresponsal del medio Bloomberg: “¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”.

Lucey le estaba preguntando sobre la publicación de los archivos de la investigación del Departamento de Justicia de Jeffrey Epstein.

Sigue leyendo: