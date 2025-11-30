NY y NJ podrían recibir hasta 5 pulgadas de nieve por temporal Nor’Easter la próxima semana

Algunas partes de Nueva York y Nueva Jersey podrían recibir hasta cinco pulgadas de nieve la semana que viene a causa de un posible temporal Nor’Easter se acerca a la costa este.

En Manhattan, el sistema de tormenta podría dejar caer entre tres a cinco pulgadas de nieve en el valle del Hudson el martes, de acuerdo con los meteorólogos.

Asimismo, en la ciudad de Nueva York podría tener ráfagas de nieve el martes en la mañana, pero es posible que se convierta en lluvia, según los especialistas. Se espera entre 2.5 y 5 centímetros de precipitación en la Gran Manzana.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Gran Manzana suele registrar 4.8 pulgadas de nevadas en el mes de diciembre.

No obstante, la ciudad rara vez pasa una ‘Blanca Navidad’. La última vez que nevó en los cinco distritos el día de Navidad fue en el año 2009.

El año pasado, la ciudad de Nueva York estuvo cubierta con cinco centímetros de nieve en la víspera de Navidad, lo que marcó la primera Nochebuena blanca en la Gran Manzana desde 1996.

Según NOAA, en diciembre por lo general se registran 5.4 pulgadas de nieve en Garden State, informo Fox Weather.

El posible Nor’Easter tiene lugar luego de un importante sistema de tormentas que atravesó Estados Unidos, causando la cancelación de más de 1,800 vuelos en el país el sábado y más de 7,000 retrasos, de acuerdo con la página web Flight Aware.

El Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago fue el más afectado, con más de 600 cancelaciones.

La nevada produjo un terrible choque de 45 vehículos en la I-70 cerca de Terre Haute, Indiana, el sábado. No se reportaron heridos ni muertos.

Un vórtice polar afectará a Estados Unidos la semana que viene, poniendo a 235 millones de estadounidenses en temperaturas bajo cero.

Montana, Dakota del Norte y del Sur, Minnesota y Wisconsin podrían sufrir temperaturas gélidas.

Sigue leyendo: