Alertan por tormenta invernal: posible acumulación de hasta 5 pulgadas de nieve en el área triestatal

Un sistema de baja presión avanza hacia la región triestatal y podría traer la primera nevada significativa de la temporada este martes, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Aunque la trayectoria final del sistema aún puede cambiar, los pronósticos iniciales apuntan a acumulaciones de entre 3 y 5 pulgadas (7.6 y 12.7 cm) en varios condados del norte de Nueva York y Nueva Jersey, con picos cercanos a 6 pulgadas (15.2 cm) en áreas más elevadas.

Los modelos de corto plazo coinciden en que los sectores con mayor probabilidad de ver acumulaciones notables serán los condados de Orange, Putnam y Passaic, donde las temperaturas más frías permitirán que la precipitación llegue como nieve desde las primeras horas del martes. Se trata de una configuración típica de inicios de invierno: aire frío atrapado en el norte del valle bajo del Hudson y suficiente humedad en niveles medios para activar bandas de nieve más intensas.

¿Dónde caerá más nieve en el área triestatal?

El NWS identifica 3 zonas principales donde se espera el mayor impacto:

1) Interior del valle bajo del Hudson

2) Interior del noreste de Nueva Jersey

3) Interior del suroeste de Connecticut

En estos sectores, las acumulaciones podrían oscilar entre 3 y 5 pulgadas (7.6 y 12.7 cm), mientras que los puntos más altos, especialmente en zonas rurales y boscosas, podrían acercarse a las 6 pulgadas (15.2 cm), un registro notable para comienzos de temporada.

Hacia el sur y áreas más próximas a la ciudad de Nueva York, el panorama será más moderado. Gran parte del valle bajo del Hudson cercano a la zona metropolitana, junto con buena parte de Nueva Jersey y Connecticut, recibirán entre unas décimas y hasta 2 pulgadas (5 cm) de nieve, suficiente para provocar resbalones en carreteras secundarias pero sin el potencial de un evento mayor.

En las zonas costeras, desde el litoral de Nueva Jersey hasta las playas del condado de Fairfield, se espera principalmente lluvia, aunque no se descartan breves ráfagas de nieve húmeda durante la mañana. Estas ráfagas, dependiendo de la intensidad, podrían reducir la visibilidad de forma momentánea, especialmente en corredores como la I-95.

En las zonas más altas de la región es donde se esperan que haya hasta 6 pulgadas de nieve. (Foto: Cara Anna/AP)

¿Cuándo llegará la tormenta y cuáles serán las horas críticas?

Los meteorólogos coinciden en que el sistema avanzará con rapidez, dejando una ventana relativamente corta, pero activa de impacto invernal. El horario estimado es el siguiente:

Martes en la madrugada: la precipitación llega al área metropolitana. En zonas del norte ya caerá como nieve desde el inicio.

Martes por la mañana y primeras horas de la tarde: fase más intensa del evento. En los condados de Orange, Putnam y Passaic se espera el mayor ritmo de acumulación.

Martes por la noche: posibilidad de ligeras acumulaciones adicionales en sectores del este de Connecticut y puntos costeros más fríos.

Aunque la nevada será relativamente rápida, la franja de la mañana, entre las 6 y 11 horas (ET), podría coincidir con el horario de mayor movilidad laboral y escolar, lo que aumentaría el riesgo de retrasos en carreteras y transporte público. Las autoridades suelen emitir avisos cortos de viaje en situaciones como esta, especialmente cuando la temperatura se mantiene cerca del punto de congelación.

Condiciones para el resto de la semana

Tras el paso del sistema, el miércoles llegará con un panorama más tranquilo. Se espera una mejora rápida, con cielos más secos y temperaturas frías pero estables. Este escenario favorecerá la realización de actividades públicas planificadas en la ciudad, incluyendo el tradicional encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, programado para la noche del miércoles.

Los meteorólogos advierten que, si bien el escenario más probable no implica una nevada significativa para Manhattan y zonas costeras, aún no está completamente descartado un giro en la trayectoria que empuje el sistema hacia el oeste y deje totales más altos de lo previsto. Ese escenario se calificaría como “desfavorable” para la ciudad y el litoral, pues podría activar advertencias de invierno en sectores donde, por ahora, solo se prevén acumulaciones leves.

Lo que deben tener en cuenta los residentes

Aunque no se trata de una tormenta mayor, los expertos aconsejan prestar atención a actualizaciones del NWS durante las próximas 24 horas, especialmente en el norte de la región. Entre las recomendaciones más comunes para eventos de inicio de temporada se encuentran:

* Salir con tiempo adicional durante la mañana del martes.

* Revisar condiciones de carreteras antes de conducir.

* Estar atentos a posibles retrasos escolares en condados del norte.

* Usar ropa adecuada debido al patrón más frío que acompañará la nevada.

La primera nevada significativa del invierno siempre funciona como un recordatorio de que la temporada fría está en marcha. Y aunque esta vez podría ser un evento relativamente moderado, será suficiente para transformar el paisaje y activar la precaución típica de los meses por venir.

Sigue leyendo:

* Frente frío reactiva las nevadas y complica la semana en el centro y el este de EE.UU.

* Fechas clave: los días en que caería nieve en el estado Nueva York durante el invierno 2025-2026

* “Navidad blanca” en Estados Unidos: Los lugares donde podría nevar el 24 y 25 de diciembre