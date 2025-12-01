Luigi Mangione se presenta ante la corte mientras juez evalúa evidencias antes de su juicio

El sujeto acusado de asesinar a tiros a un ejecutivo de seguros de salud a las afueras de un hotel el año pasado, regresó este lunes al tribunal de Manhattan mientras sus defensores buscan eliminar las pruebas de su caso.

Los abogados de Luigi Mangione alegan que los oficiales no le leyeron sus derechos Miranda ni tenían una orden judicial adecuado cuando lo capturaron y registraron su mochila en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania.

Los fiscales dijeron que la policía no hizo nada incorrecto y que el contenido de la mochila que relaciona al hombre de 27 años con el tiroteo del director ejecutivo de UnitedHealthCare, Brian Thompson, informó Gothamist.

Asimismo, Mangione se declaró inocente de los cargos estatales y federales de asesinato. La fiscalía federal ha pedido la pena de muerte en el caso.

Se espera que las audiencias de supresión de esta semana, que suelen ser un tema procesal de bajo perfil, atraigan a muchas personas y sean objeto de un intenso escrutinio. El juez podría programar la fecha del juicio en los siguientes días.

Mangione fue detenido en Pensilvania en diciembre de 2024 tras una persecución por todo Estados Unidos, días después de que un sujeto encapuchado le disparara a Thompson a quemarropa cuando salía del hotel Midtown Hilton.

Los casquillos recabados en la escena estaban etiquetados con las palabras “negar”, “defender” y “deponer”, palabras vinculadas con la manera en que las aseguradoras de salud rechazan las reclamaciones.

