Maduro reta a Trump y dice que no lo sacarán “jamás” de su modelo

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, desafió este lunes al presidente Donald Trump al asegurar que el despliegue militar estadounidense en el Caribe, al que definió como “terrorismo psicológico” no lo ha apartado “jamás” del rumbo que, afirma, seguirá recorriendo junto a sus bases políticas.

Maduro hizo esa afirmación al defender que las 22 semanas de presencia militar de Estados Unidos en la zona constituyen una forma de “terrorismo psicológico”.

Según dijo, ese periodo ha puesto a prueba tanto a su estructura política como a las milicias civiles vinculadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un componente que el régimen considera central para su capacidad defensiva.

El líder socialista sostuvo que ese prolongado despliegue coincide con una fase de entrenamiento interno que, a su juicio, ha permitido reforzar la preparación militar como “nunca antes”.

Presentó ese argumento para insistir en que Venezuela mantiene una postura “que no se mete con nadie”, pero reclamó que otros países “no se metan” con su país.

En ese contexto lanzó su mensaje dirigido a Estados Unidos, afirmando que ni la presión militar ni lo que calificó como “terrorismo psicológico” han logrado moverlo “un centímetro” del camino que, según él, su régimen está destinado a seguir.

“Jamás, sea cual sea la circunstancia, nos pueden sacar del camino”, afirmó al referirse de manera indirecta al gobierno de Trump.

Durante el acto en Caracas rodeado de sus seguidores, Maduro se mostró bailando una canción con su propia voz pidiendo la paz.

El congresista estadounidense Carlos Giménez, republicano por Florida, lo calificó de “payaso”.

“Ahora Nicolás Maduro además de ser un dictator narcoterrorista criminal, es también todo un payaso de un circo pedorro. Queda poco”, escribió Giménez en X.

Maduro aprovechó su intervención para anunciar un nuevo buró político de doce figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, al que encomendó dirigir la estrategia del oficialismo. Describió a este órgano como una instancia que lo acompañará en la conducción política “como comandante”.

Entre los miembros se encuentran figuras clave del chavismo, como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la diputada Cilia Flores; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, uno de los negociadores principales del régimen.

