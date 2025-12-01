Prenden en llamas a hombre en andén del metro de Times Square
Los funcionarios de la policía de Nueva York aún siguen investigando si alguien atacó al hombre o si este se prendió fuego en la estación de Times Square
Un hombre de 65 años sufrió quemaduras en las piernas luego de incendiarle los pantalones en una plataforma del metro en Times Square la madrugada de este lunes, informaron las autoridades.
La víctima herida fue hallada en la plataforma de la estación de la calle 42 poco luego de las 3:00 de la madrugada, luego de que la policía respondió a una llamada del 911 sobre un asalto.
Los funcionarios aún siguen investigando si alguien atacó al hombre o si este se prendió fuego, informó New York Post.
El hombre en cuestión fue atendido en la plataforma del tren 1, 2 y 3 en dirección norte antes de ser llevado al Centro Médico Weill Cornell en condición estable, indicaron las autoridades.
Hasta el momento no se han realizado detenciones en lo que va del día.
Sigue leyendo: