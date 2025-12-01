Prenden en llamas a hombre en andén del metro de Times Square

Un hombre de 65 años sufrió quemaduras en las piernas luego de incendiarle los pantalones en una plataforma del metro en Times Square la madrugada de este lunes, informaron las autoridades.

La víctima herida fue hallada en la plataforma de la estación de la calle 42 poco luego de las 3:00 de la madrugada, luego de que la policía respondió a una llamada del 911 sobre un asalto.

Sure, every day. It's totally normal for things like this to happen.

─────────────



A 65-year-old man suffered burns to his legs after his pants were set on fire on a subway platform in Times Square early Monday.



The injured man was found on the platform at the 42nd… pic.twitter.com/fNmKNrEeM3 — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) December 1, 2025

Los funcionarios aún siguen investigando si alguien atacó al hombre o si este se prendió fuego, informó New York Post.

El hombre en cuestión fue atendido en la plataforma del tren 1, 2 y 3 en dirección norte antes de ser llevado al Centro Médico Weill Cornell en condición estable, indicaron las autoridades.

NYC: Man set on fire at Times Square subway station in NYC



At approximately 3:09 a.m., a male victim, reportedly homeless, had their pants set on fire on a number 3 train as it rolled into the 42nd St.-Times Sq. Station. Victim is currently in stable condition, suspect fled.… pic.twitter.com/p4LV6bDJM6 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) December 1, 2025

Hasta el momento no se han realizado detenciones en lo que va del día.

