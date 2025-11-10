Pasajero atacado violentamente apunta de cuchillo por grupo de hombres en metro de El Bronx

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) están tras la búsqueda de al menos tres sospechosos de apuñalamiento en la hora punta del viernes en una concurrida estación del metro de El Bronx, que dejó a u hombre herido.

De acuerdo con las autoridades, el ataque tuvo lugar en la estación de metro de Kingsbridge Road, donde está la línea 4, a las 7:30 de la mañana del 7 de noviembre.

La víctima en cuestión, un hombre de 45 años, estaba en el andén de la estación cuando tres sujetos se acercaron y lo rodearon. El grupo empezó a discutir, pero la situación empeoró cuando el trío, desconocidos para la víctima, sacó un objeto filoso y punzante, de acuerdo con las fuentes de la policía.

Los presuntos delincuentes usaron el objeto mencionado para acuchillar al hombre inocente varias veces en la pierna, los glúteos y el torso, escapando de lugar de los hechos inmediatamente a pie antes de que llegaran los oficiales del distrito 52 y del distrito de tránsito 11.

Asimismo, los servicios de emergencia respondieron rápidamente y llevaron a la víctima cubierta de sangre al Hospital Saint Barnabas, donde está en condición estable, informó AM NY.

Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al ataque del pasajero.

El NYPD difundió imágenes de las cámaras de vigilancia de los sospechosos, quienes para este lunes siguen prófugos de la justicia. Todos son descritos como hombres de tez oscura, de entre 30 y 40 años aproximadamente.

A uno de ellos se le vio por última vez con un abrigo beige y una sudadera clara, otro con pantalones de camuflaje y una sudadera gris, y el tercer sospechoso se le vio con una chaqueta negra, pantalones vaqueros negros y zapatillas blancas.

🚨WANTED FOR AN ASSAULT: On 11/7/25, a 45-year-old-male victim was at the Kingsbridge Road Station. He had a verbal dispute with three unidentified individuals. A physical altercation ensued, and the victim was stabbed with an unknown sharp object in his leg, buttock and torso. pic.twitter.com/alqrgZEiBY — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 9, 2025

Quien tenga información sobre el ataque puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También puede enviar información en línea a través de crimestoppers.nypdonline.org o en Twitter (@NYPDTips). Todas las llamadas y mensajes son confidenciales.

Sigue leyendo: