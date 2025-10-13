Inmigrante italiano en el metro de Brooklyn murió al ser pisoteado en la cabeza múltiples veces [Video]

Un video de las cámaras de seguridad del metro de Brooklyn muestran el momento en que un criminal con problemas de salud mental, pisotea a un hombre, al menos una docena de veces hasta dejarlo inconsciente, el sospechoso fue acusado por la paliza mortal.

La víctima, identificada como Nicola Tanzi, de 64 años, no tuvo oportunidad de sobrevivir contra David Mazariegos, de 25 años, quien presuntamente se observa en el video entrando a la estación Jay Street-Metro Tech e inmediatamente empezó a golpear al inmigrante italiano dos veces en el rostro, derribándolo al piso.

Mazariegos, que tiene en su haber cinco casos penales abiertos, seguía con el sangriento ataque, pateando a su víctima en la cara repetidas veces, de acuerdo a lo que muestra el video.

Say his name: Nicola Tanzi



Nicola Tanzi (64) held a gate open for David Mazariegos (25). In response, Mazariegos brutally beat Nicola for 10 minutes, kicking and stomping on his head, before robbing him.



Mazariegos has a long rap sheet with at least 33 prior arrests, including… pic.twitter.com/t06voealsG — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 11, 2025

Posteriormente, el atacante le dijo a la policía que “tomó el espíritu” de Tanzi porque no le gustaba en la manera en que lo miraba, dijeron los fiscales.

El ataque no provocado sucedió poco después de que Tanzi le abriera la puerta de emergencia a Mazariegos, informó New York Post.

“Luego procedió a pisotear a la víctima no una ni dos veces, sino repetidamente, incluso mientras el cuerpo de la víctima estaba completamente inerte”, expresó la fiscal adjunta Shena Aishnani en la lectura de cargos del sospechoso. “La víctima estaba completamente inconsciente y, aun así, el acusado continuó pisoteándolo”.

“La policía entrevistó al acusado y él confesó haber golpeado a la víctima, haberle robado y haberle quitado el espíritu, según sus propias palabras”, agregó la fiscal.

Mazariegos se encuentra acusado de asesinato en primer grado por el violento ataque.

Asimismo, los fiscales dijeron que Tanzi sufrió fracturas de cráneo, el hueso nasal aplastado y varias heridas faciales, murió apenas unas horas después de ser pisoteado.

La familia de la víctima dijo que el hombre, nacido en Italia, era feligrés de la parroquia de Santo Domingo.

“Nicky tenía un corazón muy bondadoso y siempre veía el vaso medio lleno y se preocupaba por los demás”, manifestó John Heyer, diácono de la Iglesia Católica Romana Sagrados Corazones y San Esteban en Carroll Gardens.

“Entonces, creo que él ayudaría y perdonaría a la persona que hizo esto y le habría proporcionado la ayuda que necesitaba”.

Mazariegos fue capturado tras el ataque y mostró una sonrisa con los dientes partidos de oreja a oreja a la prensa antes de ser acusado y ordenado su arresto en Rikers Island sin derecho a fianza.

Los registros muestran los cinco casos abiertos que tiene en Manhattan y El Bronx, incluyendo hurto menor, robo de identidad, daños criminales y agresión.

