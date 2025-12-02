Alerta por frío y tormenta este martes en Nueva York y NJ; declaran estado de emergencia en varios condados

Se espera que una tormenta costera traiga nieve acumulada a partes de Nueva York y Nueva Jersey este martes y totales más altos en el interior triestatal.

Se han anunciado cierres escolares en diversos condados de la región. Desde las 5 a.m. de hoy martes está activado un estado de emergencia en varios condados de Nueva Jersey debido a una posible tormenta invernal de gran magnitud, anunció el gobernador Phil Murphy.

En el estado Nueva York, los condados Orange, Putnam y Rockland tiene potencial de nevada desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. En NYC hay 99% posibilidad de lluvia de 8 a.m. a 5 p.m., con una sensación térmica de 31 grados F (-0.5C) en el día y 25F (-4C) en la noche. Se pronostica que en la ciudad de Nueva York la tormenta comenzará con copos, pero pronto se convertirá en lluvia, lo que limitará la acumulación de nieve

El condado Orange podría recibir de 4 a 7 pulgadas (10 a 18 cm)de nieve, mientras que en partes de Nueva Jersey y Connecticut podrían acumularse de 3 a 5 pulgadas (7 a 12 cm) antes de que se convierta en lluvia, presagió Fox Weather.

Es posible se que generen nevadas, aguanieve en los condados Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren de Nueva Jersey, indicó el comunicado de la gobernación. “Experimentaremos un clima invernal potencialmente significativo que resultará en condiciones peligrosas en la zona noroeste de nuestro estado. Se espera que las nevadas, el aguanieve y la lluvia helada afecten la seguridad vial”, explicó Murphy. “Insto a todos los conductores en estas áreas a que tengan precaución, permanezcan alerta y sigan todos los protocolos de seguridad”. Además el gobernador pidió a los residentes de Nueva Jersey a visitar ready.nj.gov para obtener información meteorológica actualizada y de seguridad.

Tuesday's rain and potential overnight freeze can mess up your commute, flood your basement, or leave your sidewalk dangerously icy. But when you know what's coming, you can plan ahead: pick up your kids early, move things out of the basement, check on your neighbor who lives… pic.twitter.com/hUDzk0AB8C — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) December 1, 2025

Winter Weather Advisory in Effect for Snow for the following counties, in NY: Orange, Putnam, Rockland, in NJ: Western Passaic, from 4AM to 10PM EST Tuesday December 2nd, 2025. Check latest winter weather advisory information here, https://t.co/iDiDwXWUJv#NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/Z3p8A7MzMW — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 1, 2025

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.