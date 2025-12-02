Apple declara obsoleto el iPhone SE de 2016: 10 trucos para darle una segunda vida en casa

Apple amplió recientemente su lista de dispositivos obsoletos e incorporó uno de los modelos más queridos y accesibles que lanzó en la última década: el iPhone SE de primera generación.

Con esta actualización, la compañía confirma que el dispositivo ya no recibirá soporte técnico ni reparaciones oficiales, salvo en aquellos casos donde exista una garantía extendida vigente.

El anuncio marca el cierre de un ciclo para un modelo que se convirtió en la alternativa económica del catálogo de Cupertino.

El iPhone SE original no llegó solo a esta categoría. Según reseña Hipertextual, también fueron incluidos el iPad Pro de 12,9 pulgadas de segunda generación y las ediciones Nike y Hermès del Apple Watch Series 4.

El primer iPhone SE debutó en marzo de 2016 y tuvo una actualización de almacenamiento un año más tarde. La decisión de declararlo obsoleto no solo responde a la antigüedad, también influye la compatibilidad con versiones recientes de iOS.

10 trucos caseros para darle una segunda vida al iPhone SE

Teléfono o iPod secundario

Puede funcionar como móvil de emergencia, dispositivo para viajes o reproductor multimedia, reduciendo el desgaste del teléfono principal.

Pasarlo a un familiar

Para quienes solo usan WhatsApp, llamadas, mensajes o YouTube, un SE funciona sin problemas. Puede ser ideal para niños o adultos mayores.

Protección frente a los niños

Un equipo secundario es útil para que los pequeños jueguen sin acceso a fotos, chats, correos o aplicaciones sensibles del móvil principal.

Pantalla de recetas en la cocina

Con un soporte adecuado, puede servir para ver videos o recetas sin ocupar espacio en la mesa de trabajo.

Monitor extra mediante apps externas

Aunque el SE no es compatible con Sidecar, apps como Duet Display o Spacedesk permiten usarlo como segunda pantalla para una Mac o PC.

Cámera web para Mac o Apple TV

Si corre una versión relativamente reciente de iOS, puede funcionar como cámara para videollamadas mediante apps y accesorios específicos.

Cámara de seguridad o monitor para bebés

Aplicaciones como Alfred o Athome Camera Pro permiten convertir el SE en una cámara de vigilancia o monitor para mascotas y niños.

Unidad de almacenamiento adicional

Archivos, fotos o videos pueden transferirse por AirDrop, convirtiéndolo en una especie de “pendrive” para liberar espacio del teléfono principal.

Lector digital

Puede dedicarse exclusivamente a apps como Kindle o Apple Books, convirtiéndolo en un lector portátil.

Control remoto para Apple TV

En caso de pérdida o falla del Siri Remote, el SE puede operar como mando alternativo y localizarse fácilmente desde la app Buscar.