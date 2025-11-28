Apple será el mayor fabricante de smartphones en 2025, superando a Samsung por primera vez desde 2011

Apple está en camino de desbancar a Samsung como líder mundial en la fabricación de smartphones en 2025, con una cuota del 19.4% a nivel mundial, de acuerdo con un informe de Counterpoint Research. Será la primera vez desde 2011 que el gigante tecnológico de California deja atrás al fabricante coreano.

El estudio reveló un repunte en sus ventas, impulsado por el éxito del iPhone 17 y las tendencias indican que mantendrá esta posición preponderante hasta el 2029.

Las estimaciones señalan que Apple podría alcanzar alrededor de 243 millones de ‘smartphones’ vendidas durante este año, frente a los 235 millones de envíos a nivel global de Samsung, que ocupa una cuota de mercado del 18.7%.

Counterpoint Research indica que el pronóstico de envíos globales de ‘smartphones’ en 2025, tendrá un crecimiento del 3.3% respecto al 2024, gracias al avance comercial del iPhone, luego de una ambiciosa estrategia de 14 años para convertir a este smartphone en el vendedor número uno a nivel mundial.

El desempeño del iPhone 17 en 2025

Para el tercer trimestre de este año, Apple reportó un crecimiento del 9% en sus ventas, respecto al mismo periodo de 2024, gracias al lanzamiento de su última serie iPhone 17, que implicó algunas novedades adicionales como el reemplazo de su modelo Plus, por el nuevo iPhone Air, una versión más delgada y eficiente de la marca, así como otros ajustes en las configuraciones de memoria.

El estudio también indica que durante lo que queda de 2025, Apple registrará ventas “excepcionales” de iPhone durante la temporada navideña, que serán el colofón de un año lleno de éxitos en los últimos meses, que incluyó un incremento del 12% en su mes de lanzamiento, respecto al estreno del iPhone 16 en Estados Unidos, mientras que en China las ventas fueron 18% mayores que la versión anterior.

Neta se ve MUUUUUY bien el nuevo iPhone 17 Air, mucho mejor que cualquier filtración:

Super delgado, materiales de titanio, procesador A19 Pro, nueva cámara frontal con Center stage y varias cosillas más, el vídeo en breve#AppleEvent pic.twitter.com/RYUAYx5yfe — Carlos Vassan (@Carlos_Vassan) September 9, 2025

De acuerdo con Yang Wang, analista sénior de Counterpoint, Yang Wang, uno de los factores clave que impulsa este éxito es que el “el ciclo de reemplazo está llegando a su punto de inflexión”, ya que reúne a los usuarios que compraron nuevos dispositivos iPhone desde 2020, con aquellos que compraron un iPhones de segunda mano entre 2023 y el segundo trimestre de 2025. Todos ellos tendrán que dar el salto a un nuevo iPhone próximamente.

“Estos factores generarán una base de demanda considerable, que se espera que sostenga el crecimiento de los envíos de iPhone en los próximos trimestres”, adelantó Wang. También refirió que el impacto arancelario, derivados de la “guerra tecnológica” entre Estados Unidos y China, ha sido menor de lo esperado, por lo que no hubo un efecto tan fuerte sobre el precio del nuevo modelo del iPhone.

El desinterés de Apple por transitar a la IA

El informe indica que, a pesar de que Apple no ha iniciado una transición agresiva hacia la experiencia de inteligencia artificial (IA) tan avanzada como la de Samsung e incluso retrasó el lanzamiento de Apple Intelligence y de su asistente Siri renovada, no ha sido un factor decisivo en las ventas de iPhone.

Así, cuando introduzcan funciones mejoradas de ‘software’, como la versión renovada de Siri, que se espera esté lista para la primavera del 2026, impulsará sus ventas todavía más. Posteriormente, Apple ha anunciado una “importante renovación del diseño del iPhone” en 2027 para conmemorar su 20 aniversario, así como el lanzamiento de un próximo iPhone 17e y del primer iPhone plegable.

Samsung no se quedará atrás

Sin embargo, Samsung no se quedará atrás tampoco, ya que las estimaciones apuntan a un crecimiento de hasta 4.6% interanual, gracias a un comportamiento sólido en el sector, por un “cambio estratégico” para la serie A de la compañía, con especificaciones “más robustas” y precios competitivos para los usuarios, principalmente en los mercados emergentes, de acuerdo con Counterpoint.

