‘APT’ de ROSÉ & Bruno Mars es la canción más escuchada de 2025 en Apple Music

Apple Music lanzó la lista de las canciones más populares de la plataforma durante este 2025. La exitosa canción ‘APT’ de ROSÉ con Bruno Mars encabezó la lista como la canción más escuchada en Apple Music en 2025 a nivel global.

“Apple Music Replay 2025” se lanzó este 2 de noviembre junto con las listas de fin de año de la plataforma, destacando las canciones y artistas más populares durante 2025.

Detrás de APT se ubicó la canción “Luther” de Kendrick Lamar y SZA, seguida de “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars. En cuarto lugar está “Not Like Us” de Kendrick Lamar y en quinto lugar “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish.

APT de ROSÉ y Bruno Mars, un tema nominado al Grammy 2025. Este exitoso tema también encabezó otras listas de fin de año de Apple Music. El exitoso, pegajoso y viral tema ocupó el primer puesto en la lista Shazam Global Radio Spins de la plataforma de streaming, la lista Top 100: Global Radio (que registra las canciones más reproducidas en las emisoras de radio de todo el mundo) y las listas de letras más leídas de Apple.

“El fenomenal éxito mundial de ‘APT’ de Rosé y Bruno Mars ha sido un poderoso recordatorio de que las grandes canciones siempre trascienden fronteras”, dijo Rachel Newman, codirectora de Apple Music, en un comunicado.

Hace un mes Tyler, the Creator fue nombrado como artista del año por Apple Music. Tras el lanzamiento de su aclamado álbum “Chromakopia”, el famoso rapero acumuló 4.500 millones de minutos de escucha entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, según informó Apple Music.

“Tyler sigue demostrando que todo es posible. Su creatividad ha sido increíble todo el año. Su audacia creativa solo se compara con el cuidado que pone al presentarla, e inspira a sus colegas y fans ahora, y seguirá inspirando a las generaciones venideras”, declaró Zane Lowe, director creativo global de Apple Music.

“Apple Music Replay 2025” ofrece a los usuarios un resumen profundamente personalizado de sus hábitos de escucha en minutos totales, mejores artistas, géneros y tendencias mensuales. Spotify, otra de las plataformas más populares de música en streaming, también publicará pronto su “Spotify Wrapped 2025’, la cual también ofrece un resumen del contenido más escuchado por los usuarios y otros detalles durante 2025.

