Charlie Puth responde a las críticas por su próxima actuación en el Super Bowl

El cantante Charlie Puth respondió a las críticas de las personas que consideran que no tiene la voz adecuada para interpretar el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl en 2026.

Charlie Puth respondió al comentario de un usuario en redes sociales que criticó la supuesta decadencia en la calidad de los artistas escogidos para cantar el himno nacional en el Super Bowl. “Hemos caído del cielo desde que Whitney Houston cantó en el Super Bowl. ¿ Charlie Puth ? Me temo que no nos va a dar voz”, escribió un usuario.

El cantante respondió directamente al usuario, con un comentario tajante sobre los preparativos que está haciendo con su equipo para esta actuación.

“Nunca afirmaré ser tan buen cantante como Whitney Houston. Pero les aseguro que estamos creando un arreglo realmente especial, en re mayor. Será una de mis mejores interpretaciones vocales”, escribió Charlie Puth en la red social X.

I’ll never claim to be as good of a singer as Whitney Houston ever was. But I assure you we’re putting a really special arrangement together- in D major. It’ll be one of my best vocal performances. https://t.co/N4POfitxhb — Charlie Puth (@charlieputh) December 1, 2025

Charlie Puth fue escogido para cantar “The Star-Spangled Banner” antes del inicio del partido, junto con Brandi Carlile que interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones estará a cargo de “Lift Every Voice and Sing”.

El intérprete de “We Don’t Talk Anymore” se suma a los artistas criticados por su actuación en el próximo Super Bowl. El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue escogido como el artista principal en el show de medio tiempo del magno evento deportivo. Esta elección de la NFL y Roc Nation fue fuertemente cuestionada por los fanáticos que preferían un artista que cantara en inglés. Además, Bad Bunny ha rechazado las redadas de migrantes en Estados Unidos impulsadas por el gobierno de Trump.

El puertorriqueño habló sobre su participación en el Super Bowl en Sturday Night Live. “Estoy muy emocionado de estar haciendo el Super Bowl, sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”, su monólogo lo dio en inglés y español. Apuntó: “Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos. Nuestra huella y nuestra contribución a este país, nadie podrá jamás quitarla ni borrarla”.

A pesar de las críticas, la NFL defendió la decisión de escoger a Bad Bunny como protagonista del Super Bowl. “Se ha pensado cuidadosamente (…) no estoy seguro de que alguna vez hayamos seleccionado a un artista en el que no tuvimos algún retroceso o crítica. Es bastante difícil de hacer cuando tienes literalmente cientos de millones de personas que están mirando”, dijo el comisionado Roger Goodell en una conferencia de prensa. “Estamos seguros de que va a ser un gran espectáculo (…) él entiende la plataforma en la que está, y creo que va a ser emocionante y un momento unido”, añadió.

