NFL ratifica a Bad Bunny para el show del Super Bowl a pesar de la polémica

En medio del clima antimigrante que se vive actualmente en Estados Unidos, la NFL ratificó este miércoles su decisión de poner como artista principal para el show de medio tiempo del Super Bowl a Bad Bunny.

El comisionado Roger Goodell reafirmó la decisión que ha generado críticas incluso del presidente Donald Trump y del sector más conservador del país.

“Se ha pensado cuidadosamente (…) no estoy seguro de que alguna vez hayamos seleccionado a un artista en el que no tuvimos algún retroceso o crítica. Es bastante difícil de hacer cuando tienes literalmente cientos de millones de personas que están mirando”, dijo en una conferencia de prensa.

“Estamos seguros de que va a ser un gran espectáculo (…) él entiende la plataforma en la que está, y creo que va a ser emocionante y un momento unido”, añadió.

Goodell defendió la elección de la NFL explicando que se consideró el impacto mediático y la inmensa popularidad del puertorriqueño. “Es uno de los artistas líderes y más populares del mundo”, puntualizó.

“Eso es lo que intentamos lograr. Es una etapa importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento”, concluyó.

Las críticas contra Bad Bunny por su presencia en el Súper Bowl

El anuncio de Benito Antonio Martínez Ocasio como artista principal para el show de medio tiempo de la NFL, generó críticas. El cantante de 31 años ha sido opositor a Trump y sus políticas.

El presidente Donald Trump en una entrevista en la cadena de noticias Newsmax, dijo que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección como “ridícula”.

“No sé quién es (…) no sé por qué lo están haciendo. Es, como, una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para recoger el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo”, opinó.

La leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama, Eric Dickerson, mostró su desacuerdo criticando a la liga por la decisión y al cantante por su oposición a la actual administración.

“Si a Bad Bunny no le gusta Estados Unidos, que se quede donde está. No venga aquí a cantar (…) no me sorprende que la NFL haga algo así”, dijo para posteriormente atribuir la decisión de la liga a una “afinidad por cosas políticas”.

Recientemente, Bad Bunny reveló en una entrevista con i-D Magazine el 10 de septiembre que se estaba negando a realizar conciertos en Estados Unidos debido al clima antimigrante que reina en el país.

Luego de conocerse su elección para cantar en el Super Bowl, el puertorriqueño fue anfitrión de Saturday Night Live el fin de semana pasado y aprovechó su monólogo para responder con ironía a las críticas del movimiento MAGA, cuestionando su elección para el show del Super Bowl.

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. De momento, la presencia del presidente Trump no está conformada.



