Clima de hoy en Nueva York para este martes 2 de diciembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este martes en Nueva York? Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 49% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% durante el día y del 14% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 13.67 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:02 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:29 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 34 y los 43 grados Fahrenheit (1 y 6ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.